ΕΠΑΛ: Καταγγελίες για εμπόδια στις εγγραφές και κίνδυνο κατάργησης ειδικοτήτων

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Σοβαρό ζήτημα πρόσβασης στα ΕΠΑΛ ανακύπτει από τις στενές προθεσμίες εγγραφών και μετεγγραφών, που οδηγούν μαθητές σε αποκλεισμούς, αναγκαστικές μετακινήσεις και απώλεια ειδικοτήτων.

Σοβαρό ζήτημα πρόσβασης στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση ανακύπτει για ακόμη μία χρονιά, καθώς η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών στα ΕΠΑΛ φαίνεται να δημιουργεί εμπόδια σε μαθητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επαγγελματικές ειδικότητες.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή τις διοικητικές προθεσμίες. Στην πράξη, οι στενοί χρόνοι, η έναρξη των εγγραφών στα τέλη Ιουνίου και η πρόωρη οριστικοποίηση των τμημάτων μέσα στον Ιούλιο οδηγούν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, σε αποκλεισμούς μαθητών, καταργήσεις ειδικοτήτων και αναγκαστικές μετακινήσεις σε άλλες σχολικές μονάδες.

Ποιοι μαθητές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Στο επίκεντρο βρίσκονται απόφοιτοι προηγούμενων ετών, απόφοιτοι ΓΕΛ, μαθητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, εργαζόμενοι μαθητές, αλλά και παιδιά από οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν μέσα στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Για αυτές τις κατηγορίες μαθητών, η καθυστέρηση στην ενημέρωση, οι πρακτικές δυσκολίες και η ανάγκη άμεσης ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό φραγμό.

Η πιο κρίσιμη πλευρά του ζητήματος είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, που θα έπρεπε να λειτουργεί ως διέξοδος για χιλιάδες νέους, κινδυνεύει να γίνει πεδίο αποκλεισμών. Όταν τα τμήματα «κλείνουν» πριν αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών, δημιουργούνται τεχνητά ολιγομελή τμήματα και στη συνέχεια ειδικότητες μπορεί να καταργούνται ή να μη λειτουργούν.

Το πρόβλημα με τα τμήματα και τις ειδικότητες

Μαθητές που έχουν επιλέξει συγκεκριμένη κατεύθυνση μπορεί να βρεθούν μπροστά στο δίλημμα είτε να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο είτε να στραφούν σε ειδικότητα που δεν επιθυμούν. Το αποτέλεσμα είναι να αλλοιώνεται στην πράξη το δικαίωμα επιλογής, ειδικά για όσους δεν έχουν την οικονομική ή οικογενειακή δυνατότητα να καλύψουν μετακινήσεις και πρόσθετες δυσκολίες.

Το θέμα έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας η βουλευτής Αικατερίνη Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εγγραφών και μετεγγραφών στα ΕΠΑΛ, καθώς και μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών και τη στήριξη των σχολικών μονάδων.

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Σημαντική διάσταση έχει και το διοικητικό βάρος που μεταφέρεται στα ίδια τα σχολεία. Παρότι η διαδικασία εμφανίζεται ως ηλεκτρονική, στην πράξη πολλές οικογένειες απευθύνονται στις σχολικές μονάδες για βοήθεια, λόγω τεχνικών δυσκολιών, έλλειψης εξοικείωσης ή αντικειμενικών προβλημάτων.

Το αίτημα για αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα

Εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες καλούνται έτσι να σηκώσουν επιπλέον ευθύνη, χωρίς πάντα να υπάρχει η αντίστοιχη τεχνική και οργανωτική στήριξη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η διαδικασία συμπίπτει με περιόδους κατά τις οποίες οι οικογένειες καλούνται να κινηθούν γρήγορα, χωρίς επαρκή χρόνο προετοιμασίας.

Το αίτημα που τίθεται είναι να εκδίδεται έγκαιρα η σχετική εγκύκλιος, να ξεκινά η διαδικασία από τον Μάιο και να παραμένουν ανοιχτές οι εγγραφές και η οριστικοποίηση των τμημάτων έως την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνεται, θα μπορούσαν να αποφεύγονται τόσο οι αποκλεισμοί μαθητών όσο και οι πρόωρες καταργήσεις ειδικοτήτων.

Η υπόθεση αγγίζει τον πυρήνα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Τα ΕΠΑΛ δεν μπορούν να λειτουργούν με διαδικασίες που αφήνουν εκτός όσους χρειάζονται περισσότερο ευελιξία, ενημέρωση και στήριξη.

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