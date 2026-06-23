Voucher smartphone: Ποιά τα ποσά και ποιοί δικαιούνται την επιδότηση

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Νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για αγορά smartphone τίθεται σε εφαρμογή, με voucher έως 70 ευρώ για δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Smartphone με χαμηλότερο κόστος θα μπορούν να αποκτήσουν δικαιούχοι μέσα από νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η δράση προβλέπει voucher για την αγορά έξυπνων κινητών τηλεφώνων συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή χρήση της τεχνολογίας να μπορούν να αξιοποιούν πιο εύκολα εφαρμογές, ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ποιον στόχο έχει το νέο πρόγραμμα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στην πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και ψηφιακής εξυπηρέτησης.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανήκουν σε κατηγορίες που χρειάζονται αυξημένη ψηφιακή υποστήριξη.

Κύριοι δικαιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τα οποία συχνά χρειάζονται πιο σύγχρονες ή τεχνολογικά προηγμένες συσκευές για ισότιμη πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στις ψηφιακές εφαρμογές.

Πώς θα ελέγχεται η επιλεξιμότητα

Η επιβεβαίωση των δικαιούχων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

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Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα δίνεται με τη μορφή voucher και θα καλύπτει μέρος της αξίας αγοράς smartphone που πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 70 ευρώ ανά συσκευή και θα αφαιρείται απευθείας κατά την αγορά, μέσω των επιχειρήσεων και των παρόχων που θα συμμετέχουν στη δράση.

Πώς θα γίνεται η διάθεση των συσκευών

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών στους δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα για το χρονοδιάγραμμα έναρξης, τις διαθέσιμες συσκευές και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Τι θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι ωφελούμενοι

Με την απόκτηση μιας πιο σύγχρονης συσκευής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν ευκολότερα εφαρμογές επικοινωνίας, ηλεκτρονικές πληρωμές και ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Η δράση επιχειρεί να μειώσει το κόστος πρόσβασης στην τεχνολογία και να στηρίξει πολίτες που χρειάζονται μεγαλύτερη διευκόλυνση στην καθημερινή χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος.