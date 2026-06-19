Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Οι δύο φάσεις υλοποίησης του προγράμματος – Τα ποσά της επιδότησης

Πίνακας περιεχομένων

Τον Αύγουστο ξεκινούν οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με δύο φάσεις, voucher έως 600 ευρώ, διευρυμένα εισοδηματικά όρια και ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες.

Τον Αύγουστο αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο φέρνει αλλαγές στη διάρκεια, στα εισοδηματικά κριτήρια και στις κατηγορίες των δικαιούχων.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με ποσά ενίσχυσης από 200 έως 600 ευρώ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα άτομα με αναπηρία, στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, στις πολύτεκνες οικογένειες και στους χειμερινούς μήνες.

Πώς θα τρέξουν οι δύο φάσεις

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο διακριτές φάσεις, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή και μεγαλύτερη κάλυψη της τουριστικής περιόδου.

Η α΄ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β΄ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση για τη β΄ φάση.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄ φάσης, με στόχο να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να συνεχιστεί το πρόγραμμα χωρίς νέα καθυστέρηση.

Έμφαση στους χειμερινούς μήνες

Το νέο «Τουρισμός για Όλους» δίνει ιδιαίτερο βάρος στους μήνες από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους λεγόμενους πλάγιους μήνες, ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την προσπάθεια για πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την καμπάνια για την «Ορεινή Ελλάδα», με στόχο να στηριχθούν λιγότερο προβεβλημένοι ορεινοί προορισμοί και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε περιοχές που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του μαζικού τουρισμού.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά.

Για άγαμους χωρίς τέκνα, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά και μπορούν να φτάσουν έως τις 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των πιθανών δικαιούχων.

Τι προβλέπεται για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και σε οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης και διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές για πολίτες και οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Προβλέπεται πρόσθετο ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, διαφοροποιώντας το νέο πρόγραμμα από εκείνο του 2025, στο οποίο το ποσό δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Ψηφιακή κάρτα και αιτήσεις

Η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας διατηρείται και αναβαθμίζεται ως αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης του ποσού ενίσχυσης.

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω των ψηφιακών υποδομών του κράτους, με αξιοποίηση των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ώστε να διευκολυνθούν όσοι χρειάζονται υποστήριξη στη διαδικασία.

Θα υπάρχει επίσης οργανωμένος μηχανισμός εξυπηρέτησης, μέσω help desk, για την παροχή οδηγιών και πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε να διασφαλιστούν διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Τα ποσά θα κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο χρήσης και την κατηγορία του δικαιούχου.

Με τη νέα του μορφή, το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνική στήριξη, μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης και τόνωση του τουρισμού σε περιόδους και περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.