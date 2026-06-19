Καταγγελία για τη συστηματική υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης: «Ζητάμε ΕΠΑΛ και η Πολιτεία απαντά με ΓΕΛ και κληρώσεις»

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Σοβαρή καταγγελία για τη συστηματική υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη διατυπώνει η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για μια περιοχή όπου η ζήτηση για ΕΠΑΛ παραμένει αυξημένη, αλλά οι ανάγκες μαθητών, εργαζομένων και τοπικών κοινωνιών δεν καλύπτονται.

Σύμφωνα με την Ένωση, περισσότεροι από 500 μαθητές μένουν κάθε χρόνο εκτός ΕΠΑΛ μετά τις κληρώσεις, την ώρα που δεν ιδρύονται νέες επαγγελματικές σχολικές μονάδες σε περιοχές όπως το Ωραιόκαστρο και τα Διαβατά, ενώ στην Πολίχνη, παρά την ύπαρξη κατάλληλου σχολικού κτιρίου, προκρίθηκε η ίδρυση νέου ΓΕΛ.

Παράλληλα, η Β΄ ΕΛΤΕΕ ζητά την ίδρυση Εσπερινών ΕΠΑΛ στα Κουφάλια, στον Λαγκαδά και στη Σίνδο, καθώς και την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών, ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός μαθητών από τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από Β΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Καταγγελία για τη συστηματική υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη

«Η Δυτική Θεσσαλονίκη ζητά ΕΠΑΛ – η Πολιτεία απαντά με ΓΕΛ και κληρώσεις».

Η Β΄ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

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Παρά τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και τα επανειλημμένα αιτήματα της Ένωσής μας, των εκπαιδευτικών, μαθητών και τοπικών κοινωνιών, δεν ιδρύεται κανένα νέο ΕΠΑΛ σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενώ συνεχίζεται η ίδρυση νέων ΓΕΛ. Το αποτέλεσμα είναι περισσότεροι από 500 μαθητές να μένουν κάθε χρόνο εκτός ΕΠΑΛ μετά τις κληρώσεις, στερούμενοι το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η απουσία ΕΠΑΛ σε περιοχές όπως το Ωραιόκαστρο και τα Διαβατά, καθώς και η περίπτωση της Πολίχνης, όπου, παρά τη διαθεσιμότητα κατάλληλου σχολικού κτιρίου μετά τη μεταστέγαση του 1ου ΓΕΛ Πολίχνης, δεν προχώρησε η ίδρυση ή επαναλειτουργία ΕΠΑΛ, αλλά επιλέχθηκε η ίδρυση νέου ΓΕΛ.

Ταυτόχρονα, η Δυτική Θεσσαλονίκη διαθέτει ελάχιστα Εσπερινά ΕΠΑΛ σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων μαθητών, των ενηλίκων και των ανέργων που αναζητούν μια δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία. Η ίδρυση Εσπερινών ΕΠΑΛ στα Κουφάλια, στο Λαγκαδά και στη Σίνδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τον συνολικό σχεδιασμό των σχολικών υποδομών στην Κεντρική Μακεδονία, όπου τα έργα ΣΔΙΤ ευνοούν συντριπτικά τη γενική εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον σχεδιασμό δεκαεπτά νέων σχολικών μονάδων προβλέπονται έξι νέα ΓΕΛ και μόλις ένα ΕΠΑΛ.

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Η Β’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και απαιτεί άμεσα:

• την ίδρυση νέων ΕΠΑΛ σε περιοχές που σήμερα δεν διαθέτουν αντίστοιχες σχολικές μονάδες,

• την αποκατάσταση της αδικίας στην Πολίχνη με προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση,

• την ίδρυση Εσπερινών ΕΠΑΛ στα Κουφάλια, στο Λαγκαδά και στη Σίνδο,

• την ενίσχυση των υφιστάμενων ΕΠΑΛ ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός εκατοντάδων μαθητών μέσω των κληρώσεων,

• την άρση του απαράδεκτου καθεστώτος συστέγασης των ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων και Ελευθερίου Κορδελιού με ΓΕΛ και Γυμνάσια και τη δημιουργία κατάλληλων, αυτόνομων σχολικών υποδομών για την επαγγελματική εκπαίδευση,

• την αναθεώρηση του κτιριακού και εκπαιδευτικού σχεδιασμού που ευνοεί μονομερώς τα ΓΕΛ.

Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα επιλογή. Οι μαθητές της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε σύγχρονες και επαρκείς δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ίδρυση νέων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.