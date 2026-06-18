Άρθρο 16: «Όχι» της Νέας Αριστεράς στα σχέδια για ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πίνακας περιεχομένων

Σαφή θέση κατά της αναθεώρησης του Άρθρου 16 παίρνει η Νέα Αριστερά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί, στο τέλος της θητείας της, να ανοίξει με διαδικασίες εξπρές τον δρόμο για τη συνταγματική κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η προωθούμενη αναθεώρηση πλήττει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ συνδέει την κυβερνητική επιλογή με τον ήδη ψηφισμένο νόμο για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, κάνοντας λόγο για «φιάσκο» και για ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων ΑΕΙ.

Η ανακοίνωση Νέας Αριστεράς:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην εκπνοή της θητείας της, μεθοδεύει την αλλαγή του Συντάγματος με διαδικασίες εξπρές και με στόχο να θεσμοθετήσει τις αντιδραστικές και νεοφιλελεύθερες επιλογές της.

Στη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής συζητήθηκε η αναθεώρηση του Άρθρου 16, με τη Νέα Δημοκρατία να προτείνει την κατεδάφιση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση, παραβιάζοντας κατάφωρα το άρθρο που σήμερα θέλει να αναθεωρήσει, προχώρησε στην ψήφιση νόμου που επιτρέπει τη δημιουργία και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λίγους μήνες αργότερα, συνέβη το προαναγγελθέν φιάσκο, καθώς καμία «Οξφόρδη» δεν ενδιαφέρθηκε να έρθει στην Ελλάδα, ενώ ορισμένα ιδρύματα του εξωτερικού —των οποίων ηγούνταν πρώην και νυν στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ— δεν πληρούσαν καν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν στη χώρα μας.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα απορρίπτει την αναθεώρηση του Άρθρου 16 και αντιπροτείνει άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης των δημόσιων ιδρυμάτων, μέριμνα για τις ανάγκες των φοιτητών και ανάπτυξη του ερευνητικού τους έργου με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες.

Η υπεράσπιση του Άρθρου 16 δεν αποτελεί «αναχρονιστική εμμονή», αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν θα υψώνει τείχη ανάμεσα στους πολίτες. Οι νέες και οι νέοι, άλλωστε, που φεύγουν στο εξωτερικό δεν επιλέγουν τη μετανάστευση επειδή δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, αλλά επειδή αναζητούν ένα μέλλον με προοπτική, ένα εκπαιδευτικό, επιστημονικό και εργασιακό περιβάλλον που θα τους εξασφαλίζει αξιοπρέπεια.

Οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι ερευνητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι, όσοι και όσες αναγνωρίζουν την αξία του δημόσιου πανεπιστημίου, θα σταθούν απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης. Θα σπάσουν τη συναίνεση που διαμορφώνεται στη Βουλή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα, τα οποία διατυπώνουν επιδερμικές αντιρρήσεις, συμφωνώντας ουσιαστικά με την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.

Η αναθεώρηση του Άρθρου 16 δεν θα περάσει.