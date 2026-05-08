Συνταγματική Αναθεώρηση: Αλλαγές στα πανεπιστήμια – Αυξάνονται τα χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο

Η αναθεώρηση του άρθρου 16 επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την υποχρεωτική εκπαίδευση και τη συνταγματική προστασία της ελληνικής γλώσσας και σημαίας.

Στο επίκεντρο της συνταγματικής αναθεώρησης που προωθεί η κυβέρνηση βρίσκεται η υποχρεωτική φοίτηση στα σχολεία και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ένα ζήτημα που επαναφέρει έντονη πολιτική συζήτηση γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση.

Η πρόταση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αφορά ένα από τα πιο ιστορικά και πολιτικά φορτισμένα άρθρα του ελληνικού Συντάγματος.

Η βασική αλλαγή για την ανώτατη εκπαίδευση

Η σημαντικότερη παρέμβαση που προτείνεται αφορά τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Τα ιδρύματα αυτά, σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, θα μπορούν να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται η πιο άμεση προσπάθεια αναθεώρησης της συνταγματικής απαγόρευσης για ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει επανειλημμένα έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς συνδέεται με τον ρόλο του κράτους στην εκπαίδευση και με τον χαρακτήρα της ανώτατης πανεπιστημιακής λειτουργίας.

Πώς θα λειτουργούν τα μη κρατικά ιδρύματα

Σύμφωνα με την πρόταση, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα διαθέτουν πλήρη αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, η λειτουργία τους θα τελεί υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής, με κεντρική προϋπόθεση τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Στο κυβερνητικό σκεπτικό, η αλλαγή εντάσσεται στην προσπάθεια προσαρμογής της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Το επιχείρημα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, προβάλλεται η ανάγκη μεγαλύτερης εξωστρέφειας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιχείρημα, η αλλαγή θα μπορούσε επίσης να περιορίσει το κύμα φοιτητών που αναγκάζονται να επιλέγουν σπουδές στο εξωτερικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση συνδέεται όχι μόνο με τη λειτουργία των ιδρυμάτων, αλλά και με τις επιλογές των νέων που αναζητούν πανεπιστημιακές σπουδές.

Οι προβλέψεις για γλώσσα και σημαία

Η πρόταση για το άρθρο 16 δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει και παρεμβάσεις που αφορούν ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέριμνας για την προστασία, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Παράλληλα, προβλέπεται και η προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και του πολιτισμού.

Η αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Στις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται και η αύξηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από εννέα σε έντεκα έτη.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη παρουσιάζεται ως σημαντική παρέμβαση, καθώς συνδέεται με τις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση συνδέει την αύξηση των ετών υποχρεωτικής φοίτησης με την ενίσχυση των μορφωτικών δικαιωμάτων των νέων.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σκεπτικό, η αλλαγή αυτή μπορεί να συμβάλει στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Το άρθρο 16 αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία σύγκρουσης στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Για την κυβέρνηση, οι αλλαγές αποτελούν βήμα εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της χώρας στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά, κόμματα της αντιπολίτευσης και μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνονται και προβληματισμοί για τον κίνδυνο αποδυνάμωσης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, με τη συζήτηση να αναμένεται να ενταθεί κατά την πορεία της αναθεώρησης.