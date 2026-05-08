Πανελλήνιες 2026: Πώς μπορούν οι μαθητές να διαχειριστούν το άγχος

Πίνακας περιεχομένων

Το «Μαζί για το Παιδί» δίνει οδηγίες σε μαθητές και γονείς για τη διαχείριση του άγχους ενόψει των σχολικών εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Το άγχος που βιώνουν οι έφηβοι αυτή την περίοδο έρχεται να προστεθεί στο απαιτητικό διάβασμα, καθώς οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και ταυτόχρονα να διαχειριστούν την πίεση.

Η επιστημονική ομάδα του «Μαζί για το Παιδί» εξέδωσε οδηγό επιβίωσης για μαθητές και γονείς, επισημαίνοντας ότι το άγχος αποτελεί φυσική αντίδραση του οργανισμού και μπορεί να είναι χρήσιμο όταν παραμένει σε μέτρια επίπεδα.

Πότε το άγχος δυσκολεύει τον μαθητή

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το άγχος δεν είναι από μόνο του κάτι αρνητικό. Σε ελεγχόμενο βαθμό μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να κινητοποιηθεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της περιόδου.

Όταν, όμως, ξεφεύγει από τον έλεγχο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σκέψη και τη μάθηση, δυσκολεύοντας τη συγκέντρωση και την αποτελεσματική προετοιμασία.

Πώς εμφανίζεται το άγχος των εξετάσεων

Το άγχος των εξετάσεων μπορεί να εκδηλωθεί στο σώμα, στη σκέψη και στη συμπεριφορά του εφήβου. Σωματικά, μπορεί να εμφανιστεί με σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, πονοκέφαλο, ταχυκαρδία και γρήγορη αναπνοή.

Μπορεί επίσης να συνοδεύεται από διαταραχές στον ύπνο ή στην όρεξη. Σε επίπεδο σκέψης, συχνά εκδηλώνεται με έντονη ανησυχία, αρνητικές σκέψεις, δυσκολία συγκέντρωσης και καταστροφολογικά σενάρια.

Στη συμπεριφορά, το άγχος μπορεί να φανεί μέσα από εκνευρισμό, απόσυρση, αναβλητικότητα ή, αντίθετα, υπερβολική μελέτη χωρίς επαρκή ξεκούραση.

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές

Το «Μαζί για το Παιδί» απευθύνεται απευθείας στους μαθητές, προτείνοντας απλούς και πρακτικούς τρόπους για να περιορίσουν την πίεση που νιώθουν κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Η οργάνωση του διαβάσματος σε μικρά και διαχειρίσιμα βήματα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, καθώς κάνει την προετοιμασία πιο συγκεκριμένη και λιγότερο αγχωτική.

Εξίσου σημαντικά είναι τα συχνά διαλείμματα, αφού η ξεκούραση ενισχύει τη συγκέντρωση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται επίσης να μιλούν για όσα νιώθουν, καθώς το άγχος μειώνεται όταν μοιράζεται.

Ο οδηγός προτείνει ακόμη την αποδοχή του άγχους ως φυσιολογικής αντίδρασης, χωρίς την προσπάθεια να εξαφανιστεί πλήρως. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της φροντίδας του σώματος, με ύπνο, φαγητό και άσκηση.

Οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν την υπερβολική σύγκριση με άλλους και να θυμούνται ότι η επίδοσή τους στις εξετάσεις δεν καθορίζει την αξία τους.

Ο ρόλος των γονέων στην περίοδο των εξετάσεων

Οι γονείς έχουν καθοριστική συμβολή στη διαχείριση του άγχους των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν η πίεση των εξετάσεων γίνεται έντονη.

Η δημιουργία ενός ήρεμου και σταθερού περιβάλλοντος μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον έφηβο, ενώ η προσεκτική ακρόαση χωρίς άμεση κριτική ή βιαστικές συμβουλές βοηθά το παιδί να εκφράσει όσα αισθάνεται.

Οι γονείς καλούνται να αναγνωρίζουν το άγχος ως φυσιολογικό και να εστιάζουν στην προσπάθεια του παιδιού, όχι μόνο στο αποτέλεσμα.

Σημαντικό είναι, επίσης, να ενθαρρύνουν την ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την ξεκούραση, υπενθυμίζοντας ότι η αποδοχή και η αγάπη τους δεν εξαρτώνται από την επίδοση.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς

Την περίοδο των εξετάσεων, ορισμένες στάσεις μπορούν να επιβαρύνουν περισσότερο τον μαθητή αντί να τον βοηθήσουν. Ανάμεσα σε αυτές είναι η υπερβολική πίεση και ο συνεχής έλεγχος.

Οι συγκρίσεις με άλλα παιδιά, η υποτίμηση των συναισθημάτων και η διαρκής εστίαση στους βαθμούς μπορεί να ενισχύσουν το άγχος και να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη διαχείρισή του.

Ο οδηγός επισημαίνει επίσης ότι οι πολλές συμβουλές τη στιγμή που το παιδί είναι ήδη αγχωμένο δεν βοηθούν πάντα. Σε τέτοιες στιγμές, η ήρεμη παρουσία και η κατανόηση μπορεί να είναι πιο ουσιαστικές.

Η γραμμή υποστήριξης για γονείς και εφήβους

Για όσους χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, η γραμμή υποστήριξης 11525 του «Μαζί για το Παιδί» παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε γονείς και εφήβους, κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων.

Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09.00 έως τις 19.00, προσφέροντας υποστήριξη σε οικογένειες που αναζητούν καθοδήγηση για τη διαχείριση