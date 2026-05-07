Καταγγελία και αίτημα άμεσων ελέγχων για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων «summer camp» και δομών απασχόλησης ανηλίκων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών ΚΔΑΠ απευθύνει δημόσια καταγγελία προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων «summer camp» και δομών φύλαξης ή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Στην επιστολή του, ο ΠΑΣΙΚ κάνει λόγο για ένα φαινόμενο που, όπως υποστηρίζει, έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς προγράμματα απασχόλησης ανηλίκων διαφημίζονται και παρέχονται από κέντρα μελέτης, φροντιστήρια, αθλητικές ακαδημίες, πολυχώρους, σχολές χορού, Δήμους, αλλά και ιδιώτες, χωρίς την απαιτούμενη θεσμική αδειοδότηση. Ο Σύλλογος προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των παιδιών, ενώ θέτει και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων ΚΔΑΠ, τα οποία λειτουργούν υπό αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και προδιαγραφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΠΑΣΙΚ:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι/ες κ.κ. Υπουργοί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΔΑΠ (ΠΑΣΙΚ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και καταγγέλλει δημόσια το ανεξέλεγκτο φαινόμενο λειτουργίας και διαφήμισης δεκάδων μη αδειοδοτημένων “summer camp” και δομών φύλαξης ή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία οργανώνονται και παρέχονται από κέντρα μελέτης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, αθλητικές ακαδημίες, πολυχώρους δραστηριοτήτων, χώρους εκδηλώσεων, σχολές χορού, Δήμους αλλά ακόμη και από μεμονωμένους ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα χωρίς καμία απολύτως θεσμική αδειοδότηση για τη φιλοξενία και δημιουργική απασχόληση ανηλίκων παιδιών.

Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους τόσο για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών όσο και για τη νομιμότητα και την ισονομία στον χώρο των δομών παιδικής φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα ΚΔΑΠ αποτελούν τις μοναδικές αδειοδοτημένες και νομίμως λειτουργούσες δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας, οι οποίες λειτουργούν υπό ένα εξαιρετικά αυστηρό και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ ίδρυσης και λειτουργίας με αριθμό Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/Β/02.06.2021).

Τα νόμιμα ΚΔΑΠ υποχρεούνται, μεταξύ άλλων:

να πληρούν αυστηρές κτιριολογικές και τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και προσβασιμότητας,

να διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις λειτουργίας,

να τηρούν συγκεκριμένη και δεσμευτική αναλογία προσωπικού ανά αριθμό παιδιών,

να απασχολούν προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά προσόντα και εξειδίκευση,

να καταθέτουν αντίγραφα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων,

να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων και πρόληψης φαινομένων παιδικής κακοποίησης,

να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ως προς τις δημιουργικές δραστηριότητες και τα προγράμματα που παρέχουν στα παιδιά, όπως αυτά προβλέπονται ρητά από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε ότι πλήθος επιχειρήσεων και ιδιωτών, που ουδεμία άδεια λειτουργίας αντίστοιχης δομής διαθέτουν, διαφημίζουν και λειτουργούν προγράμματα “summer camp”, αναλαμβάνοντας καθημερινά την παραμονή, φύλαξη, εποπτεία και απασχόληση ανηλίκων παιδιών επί πολλές ώρες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιων δραστηριοτήτων σε χώρους που δεν έχουν ελεγχθεί ως προς:

την καταλληλότητα και ασφάλεια των εγκαταστάσεων,

τις συνθήκες υγιεινής,

την πυρασφάλεια και τις εξόδους διαφυγής,

την επάρκεια και καταλληλότητα του προσωπικού,

την ύπαρξη ποινικών κωλυμάτων εργαζομένων ή υπευθύνων,

την τήρηση βασικών κανόνων προστασίας ανηλίκων.

Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τα παιδιά είναι εξαιρετικά σοβαροί. Η παραμονή ανηλίκων σε μη αδειοδοτημένους και ανεξέλεγκτους χώρους μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά ατυχημάτων, ελλιπούς εποπτείας, έκθεσης σε ακατάλληλες συνθήκες, ακόμη και σε περιστατικά κακοποιητικών ή επικίνδυνων συμπεριφορών, χωρίς να υπάρχουν οι θεσμικές δικλείδες προστασίας που υποχρεωτικά εφαρμόζουν τα νόμιμα ΚΔΑΠ.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα καθεστώς κατάφωρου αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων δομών ΚΔΑΠ, οι οποίες επενδύουν σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να τηρούν απαρέγκλιτα το απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Δεν είναι δυνατόν οι νόμιμες δομές να υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους, αυστηρές προδιαγραφές και σημαντικά λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα άλλοι φορείς ή ιδιώτες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα αντίστοιχες υπηρεσίες χωρίς καμία υποχρέωση συμμόρφωσης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε άμεσα:

τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό μη αδειοδοτημένων summercamp και δομών απασχόλησης ανηλίκων,

την άμεση παύση λειτουργίας όσων δομών λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη αδειοδότηση,

την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων,

την ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών σε συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους, αστυνομικές αρχές και κάθε συναρμόδιο φορέα,

την έκδοση σαφούς εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει ποιες δομές δικαιούνται νομίμως να παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και φύλαξης παιδιών,

την ουσιαστική προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους από παραπλανητικές ή παράνομες πρακτικές.

Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα δράση πριν υπάρξουν σοβαρά περιστατικά που θα εκθέσουν ανεπανόρθωτα την Πολιτεία και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ανηλίκων παιδιών.

Η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αυθαιρεσίας, ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παράκαμψης της νομιμότητας.