ΠΡΟΣΟΧΗ! Απεργία 13/5: Ποιοί θα συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Την απόφαση για πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου, με βασικά αιτήματα την επαναφορά των εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και την ενίσχυση των δικαιωμάτων.

Απεργία– Για την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχία της, το Γενικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, προσδιόρισε ημέρα δράσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνεδρίασε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:

1) Οργάνωση της 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 13 Μαΐου 2026, με προσδιορισμό ημέρας δράσης για την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχία της και προοπτική κλιμάκωσης με βάση τις εξελίξεις.

2) Στήριξη κλαδικών κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών.

3) Σε σχέση με τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν, καθώς και για την εξειδίκευση του διεκδικητικού πλαισίου, το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή να τα εξετάσει και να εκδώσει τις αντίστοιχες ανακοινώσεις.

4) Εκλογή μέλους στην Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από σχετική παραίτηση.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Βουρδουμπάς Νικόλας Γαρύφαλλος Χρήστος»

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια δε προβλέπεται να κλείσουν, αλλά να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους, ανάλογα με τον αριθμό των δασκάλων και καθηγητών που θα συμμετάσχουν στην απεργία.