Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), σύγχρονο, εξωστρεφές και καινοτόμο, με εξειδίκευση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες όσων επιθυμούν ευελιξία και ελευθερία στις σπουδές τους.

Με περισσότερα από 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς, αξιοποιεί προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, με ρυθμό που ταιριάζει στη ζωή και τις υποχρεώσεις του.

Το ΑΠΚΥ έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέροντας ποιοτική και πολυδιάστατη μάθηση, ενώ παράλληλα επιδεικνύει αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Με διεθνείς ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες και καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό, προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο. Είναι ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών του αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια και διαδικασίες.

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τελικών εξετάσεων, πραγματοποιούνται πλήρως διαδικτυακά, με αξιοπιστία και ευελιξία. Η σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, σε συνδυασμό με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύει την ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητή, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και ασύγχρονα. Η συνεχής ακαδημαϊκή υποστήριξη από έμπειρο και διεθνώς αναγνωρισμένο διδακτικό προσωπικό, μαζί με το σύγχρονο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργούν ένα δυναμικό και ουσιαστικό μαθησιακό περιβάλλον. Η υψηλή ποιότητα σπουδών ενδυναμώνει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των αποφοίτων και καλλιεργεί δεξιότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε κλάδους αιχμής

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών , των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και προσφέρουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τέσσερα (4) Προπτυχιακά και είκοσι δύο (22) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε πεδία αιχμής, με διεθνή απήχηση και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές έχουν να επιλέξουν από τις 11 ερευνητικές κατευθύνσεις, τις οποίες προσφέρουν τα διδακτορικά προγράμματα των τριών Σχολών. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Επίλεξε Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημόσιο πανεπιστήμιο με κύρος και εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, πλήρως αναγνωρισμένα και συνδεδεμένα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, πιστοποιημένα από τον ΔΙ.Π.Α.Ε.

Ευέλικτο μοντέλο φοίτησης που προσαρμόζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις των φοιτητών, με συνεχή ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία μάθησης τελευταίας τεχνολογίας.

Πλήρως εξ αποστάσεως φοίτηση, με δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές εξετάσεις.

Ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα και ένα σύγχρονο, διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Προσιτά δίδακτρα και ειδικές εκπτώσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι και απόφοιτοι του ΑΠΚΥ.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου 2026 , μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΚΥ: www . ouc . ac . cy .