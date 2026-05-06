15χρονη μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε στην καθηγήτριά της ότι θέλει να αυτοκτονήσει λόγω bullying

Σοβαρό περιστατικό bullying αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες στη Χαλκίδα, όταν μία 15χρονη μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε σε καθηγήτριά της την πρόθεσή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη στις 30 Απριλίου στο Γυμνάσιο Κανήθου στη Χαλκίδα, όταν η ανήλικη προσέγγισε την καθηγήτριά της και της εκμυστηρεύτηκε την πρόθεσή της να αυτοκτονήσει.

Η αντίδραση της εκπαιδευτικού ήταν ακαριαία, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των λόγων της μαθήτριας και την ανάγκη για άμεση εξειδικευμένη βοήθεια. Χωρίς καμία καθυστέρηση, η καθηγήτρια ενημέρωσε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας. Οι αστυνομικοί που στελεχώνουν την υπηρεσία κινητοποιήθηκαν αμέσως, ακολουθώντας τα αυστηρά θεσμικά πρωτόκολλα που προβλέπονται σε περιπτώσεις κινδύνου ανηλίκων. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος ανέλαβε την εποπτεία της υπόθεσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων της 15χρονης και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ελήφθησαν καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και το οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν την ανήλικη σε αυτή την οριακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν παραγόντων που επιβαρύνουν την καθημερινότητά της. Οι αρχές εξετάζουν με λεπτότητα κάθε πτυχή της ζωής της μαθήτριας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το eviathema.