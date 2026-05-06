ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: ΑΛΛΑΓΕΣ στο πρόγραμμα – Πότε θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα

Πότε αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 και τι ισχύει για ενστάσεις και έναρξη του προγράμματος.

Μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου, ή ακόμη και νωρίτερα, ενδέχεται να αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, που αφορά 300.000 επιταγές (voucher).

Η διαδικασία συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 819.647 αιτήσεις, από τις οποίες 786.799 προχωρούν σε αξιολόγηση, αντιστοιχώντας σε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, πιθανότατα έως τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία ένσταση μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, τεκμηριώνοντας τον λόγο απόρριψης ή λανθασμένης μοριοδότησης και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα

Εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων αναμένεται να δημοσιευθούν έως την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς καθορίζει ποιοι τελικά θα λάβουν τις επιταγές για τη νέα περίοδο.

Αλλάζει η ημερομηνία έναρξης

Η έναρξη του προγράμματος δεν θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν στις αιτήσεις.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει την εβδομάδα που αρχίζει στις 25 Μαΐου, ενώ δεν αποκλείεται να επισπευσθεί για τις 22 ή 23 Μαΐου, εφόσον ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν δωρεάν διακοπές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, καθώς και έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.

Παράλληλα, ενισχυμένες επιδοτήσεις ισχύουν για περιόδους υψηλής ζήτησης, ενώ καλύπτεται και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με μηδενική συμμετοχή για τα άτομα με αναπηρία.

Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει σημαντική «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά, ενισχύοντας παράλληλα και τον εγχώριο τουρισμό.

Με πληροφορίες από το enikonomia