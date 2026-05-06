Βιωσιμότητα και «πράσινη» μετακίνηση: Στην Αθήνα το UCI Mobility & Bike City Forum 2026

Στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και την ποδηλασία θα βρεθεί η Αθήνα φιλοξενώντας το UCI Mobility & Bike City Forum 2026, στις 10-11 Μαΐου, στο Ωδείο Αθηνών. Το συνέδριο διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας (UCI), σε συνεργασία με τον Όμιλο Kyvernitis Travel.

Οι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός συνεδρίου υψηλών προδιαγραφών που σκοπό έχει να αναδείξει την ποδηλασία ως εργαλείο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τουριστικής ανάπτυξης. Με την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI), ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει τη θέση της πόλης ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κόμβου, ενώ ο Όμιλος Kyvernitis Travel έχει αναλάβει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση του συνεδρίου, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα του.

Το συνέδριο, που πραγματοποιεί η UCI από το 2018 σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο, συγκεντρώνει εκπροσώπους δήμων, ακαδημαϊκούς και φορείς που εργάζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τη συμβολή της ποδηλασίας στον τουρισμό και τον μετασχηματισμό των πόλεων. Η επιλογή της Αθήνας αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων, για την προώθηση της ήπιας και πράσινης μετάβασης στην πόλη.

Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το Forum θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) David Lappartient, τον Πρόεδρο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Την έναρξη των εργασιών θα σηματοδοτήσει η κεντρική ομιλία της Carly Gilbert-Patrick, Γενικής Γραμματέως του Διεθνούς Οργανισμού SLOCAT .

Το πρώτο πάνελ εστιάζει στην ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού μέσα από σύγχρονες τάσεις και αποτελεσματικές πρακτικές. Τις μεθόδους που μπορούν να αξιοποιηθούν από τουριστικούς προορισμούς για την προσέλκυση επισκεπτών θα παρουσιάσουν δύο διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα, o Σπύρος Παπαγεωργίου, Ιδρυτής & Διευθυντής Cities for Cycling | Μέλος της ECF, ο Γιώργος Νάνος, συνιδιοκτήτης των Outline / Velosolutions Greece, εταιριών που ειδικεύονται στον ποδηλατικό τουρισμό και στις ποδηλατικές υποδομές, και δύο ομιλητές που εκπροσωπούν την European Cyclists’ Federation και τo Cycle Tourism Show.

Το δεύτερο πάνελ εξετάζει τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν οι πόλεις για να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυα των δρόμων και τα συστήματα μετακίνησης ενισχύοντας την ποδηλασία. Οι ομιλητές από τους φορείς C40 Cities, Copenhagenize και UCI, και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος θα μοιραστούν καλές πρακτικές, ενώ ο επικεφαλής της Ποδηλατικής Ομοσπονδίας της Ρουάντα – παραλαμβάνοντας από τον Πρόεδρο της UCI το βραβείο για την πρωτεύουσα Kigali ως UCI Bike City – θα αναδείξει την ποδηλατική «μεταμόρφωση» της πόλης που φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της UCI το 2025.

Η σκυτάλη θα περάσει στον Επιχειρησιακό Διευθυντή του ΔΕΗ Tour of Hellas Τάκη Ξουρή, ο οποίος θα μιλήσει για τον ρόλο της διοργάνωσης στη διάδοση της ποδηλασίας στην Ελλάδα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί για τον ρόλο των ποδηλατικών διοργανώσεων ως μοχλού ανάπτυξης του βιώσιμου αθλητικού τουρισμού. Τρεις έμπειροι διοργανωτές από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Αυστραλία και ο επιχειρηματίας Γιάννης Κοκλακίζογλου, των Top Cycles και Athens Bike Rental, αναλύουν την ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η τελευταία θεματική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, με τη συμμετοχή κορυφαίων φορέων και προσωπικοτήτων όπως η UCI και η UEFA, και από ελληνικής πλευράς ο πρωταθλητής Enduro Βασίλης Ορφανός, νικητής Rally Dakar, ιδρυτής και εκπαιδευτής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης VOM, καθώς επίσης και ο Απόστολος Ζιακόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας με στόχο ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ποδηλασία.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και για την εγγραφή σας πατήστε ΕΔΩ .

Την παραμονή του Forum, την Κυριακή 10 Μαΐου, πραγματοποιείται ο τερματισμός του ΔΕΗ Tour of Hellas στην πλατεία Συντάγματος και οι απονομές των μεταλλίων, ενώ το ίδιο βράδυ, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, θα ανακοινωθούν οι νικητές των βραβείων UCI Cycling for All & Sustainability Awards 2026.

Το UCI Mobility & Bike City Forum 2026 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και προτάσεων στους τομείς της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και του ποδηλατικού τουρισμού. Απευθύνεται σε φορείς, επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, που είτε δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ή βλέπουν την ποδηλασία ως πυλώνα της πράσινης, καθημερινής μετακίνησης στην πόλη και θέλουν να διαμορφώσουν το μέλλον της.