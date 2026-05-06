Τι αλλάζει σε πάνω από 200 σχολεία

Σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με ανακαινίσεις σε εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα.

Εκτεταμένες επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Η νέα φάση του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί και να υπογραφεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων τραπεζών και της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε..

Νέες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σχολεία

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το καλοκαίρι του 2026 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε περισσότερες από 220 σχολικές μονάδες, ενισχύοντας τις υποδομές και βελτιώνοντας τις συνθήκες μάθησης για χιλιάδες μαθητές.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύει συνολικά σε παρεμβάσεις σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Χρηματοδότηση και προϋπολογισμός

Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη συμβολή της Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατομμύρια καλύπτονται από δημόσιους πόρους, ενώ τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια αποτελούν δωρεές τραπεζών, όπως η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Τι έγινε στην πρώτη φάση

Ήδη, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος, έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες σε 245 δήμους και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι εργασίες περιλάμβαναν ανακαινίσεις χώρων υγιεινής, δημιουργία υποδομών για άτομα με αναπηρία, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και αναβαθμίσεις στους αύλειους χώρους με γήπεδα και παιδικές χαρές.

Προτεραιότητα σε ευάλωτες περιοχές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ειδικά σχολεία, καθώς και σε μονάδες που βρίσκονται σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα, προτεραιότητα δόθηκε και σε σχολεία που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.