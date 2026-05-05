Ολοήμερα: Περικοπές μεσούσης της σχολικής χρονιάς – Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

Αντιδράσεις για περικοπές σε ολοήμερο σχολείο φέρνουν απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τα κενά και τη στελέχωση.

Οι περικοπές σε ολοήμερο σχολείο που προκάλεσαν αντιδράσεις γονέων και ερωτήματα στη Βουλή, έφεραν επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη στελέχωση και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών κενών.

Το ζήτημα αναδείχθηκε μέσα από κοινοβουλευτικό έλεγχο, με αφορμή περιστατικό σε σχολική μονάδα, όπου αλλαγές στο πρόγραμμα προκάλεσαν αναστάτωση στην καθημερινότητα μαθητών και οικογενειών .

Το πρόβλημα των κενών και η παρέμβαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόβλημα συνδέθηκε με έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, γεγονός που οδήγησε σε προσαρμογές του ωραρίου στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύουν τη δυσκολία διατήρησης της ομαλής λειτουργίας όταν προκύπτουν αιφνίδιες απουσίες και καθυστερήσεις στην κάλυψη θέσεων .

Οι ενέργειες για τη στελέχωση των σχολείων

Από την πλευρά του Υπουργείου επισημαίνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, καθώς και μεγάλος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών για την κάλυψη των αναγκών.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη διεύθυνση εκπαίδευσης καταγράφονται εκατοντάδες διορισμοί και χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .

Η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό που προκάλεσε την αντίδραση, αναφέρεται ότι το κενό καλύφθηκε με την τοποθέτηση εκπαιδευτικού, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του προβλήματος.

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της λειτουργίας του σχολείου και στη συνέχιση του προγράμματος χωρίς περαιτέρω διαταραχές .

Οι διαδικασίες πρόσληψης και οι δυσκολίες

Η διαδικασία κάλυψης των κενών βασίζεται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό λειτουργικών αναγκών και την τοποθέτηση αναπληρωτών.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται ειδικές διαδικασίες, όπως τοπικές προσκλήσεις, σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι υποψήφιοι από τους πίνακες .

Το νέο σύστημα για τον προγραμματισμό

Το Υπουργείο αναφέρει ότι σχεδιάζεται η εφαρμογή ψηφιακού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό και ταχύτερη κάλυψη των αναγκών.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα που επηρεάζουν μαθητές και οικογένειες.

Ο στόχος για τα σχολεία

Κεντρικός στόχος παραμένει η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, μέσα από έγκαιρη κάλυψη των κενών και καλύτερο σχεδιασμό.

Η αντιμετώπιση των ελλείψεων αποτελεί βασικό ζήτημα για τη σταθερότητα του ολοήμερου προγράμματος και τη στήριξη της σχολικής κοινότητας.