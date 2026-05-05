Καταγγελία για bullying και παρέμβαση εισαγγελέα σε σχολείο της Χαλκίδας

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο της Χαλκίδας, όταν 15χρονη μαθήτρια ανέφερε σε εκπαιδευτικό ότι θα πάει να πέσει από τη γέφυρα, επειδή – όπως φέρεται να είπε –βίωνε ερωτική απογοήτευση.

Η καθηγήτρια ενημέρωσε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου, ο διευθυντής τον εισαγγελέα και στη συνέχεια κινητοποιήθηκε η Αστυνομία που προσέγγισε το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι αρχικά υποστήριξε ότι η αναφορά της έγινε «για πλάκα». Ωστόσο αστυνομικοί κατάφεραν να την ξεκλειδώσουν με την μικρούλα να τους αποκαλύπτει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον. Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν έχει φίλους στο σχολείο και κάθεται μόνη της.

Παράλληλα, κατήγγειλε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού από ομάδα συμμαθητών, οι οποίοι – σύμφωνα με τα λεγόμενά της – την εξυβρίζουν, της πετούν αντικείμενα και πρόσφατα της πέταξαν βιβλίο στο κεφάλι.

Η 15χρονη πρόσφατα έχασε τον καλύτερο της φίλο με τον χειρότερο τρόπο. Πήδηξε από την γέφυρα της Χαλκίδας στο κενό.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπόψη του εισαγγελέα, ενώ αναμένεται διερεύνηση τόσο των συνθηκών στο σχολείο όσο και των καταγγελιών για bullying.