Eurovision 2026: Αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Πίνακας περιεχομένων

Η Eurovision μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει και τα προγνωστικά διαμορφώνονται δυναμικά ενόψει των ημιτελικών στις 12 και 14 Μαΐου. Οι εκπρόσωποι 35 χωρών ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, οι πρώτες τεχνικές δοκιμές δίνουν μια σαφή εικόνα για τις συμμετοχές, επηρεάζοντας και τις εκτιμήσεις για την τελική κατάταξη. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται τόσο στις εμφανίσεις όσο και στις ανατροπές που καταγράφονται στις πιθανότητες νίκης.

Η θέση της Ελλάδας και τα προγνωστικά

Η ελληνική συμμετοχή παραμένει ψηλά στις εκτιμήσεις, με τον Akylas να διατηρεί τη δεύτερη θέση. Το ποσοστό του για την κατάκτηση της πρώτης θέσης έχει ενισχυθεί και πλέον διαμορφώνεται στο 16%.

Στην κορυφή των προγνωστικών βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία εξακολουθεί να προηγείται με ποσοστό 29%, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται. Η δυναμική των δύο αυτών συμμετοχών φαίνεται να κυριαρχεί στην πορεία προς τον τελικό.

Οι χώρες που ακολουθούν στην κατάταξη

Πίσω από τις δύο πρώτες θέσεις, η Δανία βρίσκεται στην τρίτη θέση, αναμένοντας την πρώτη της πρόβα, όπως και η Κύπρος. Την πεντάδα των φαβορί συμπληρώνουν η Αυστραλία και η Γαλλία.

Σημαντική άνοδο σημειώνει και το Ισραήλ μετά την πρόβα του, ενώ η Σουηδία καταλαμβάνει πλέον την έβδομη θέση. Η Felicia ξεχωρίζει με το τραγούδι «My System» και τη χαρακτηριστική της σκηνική παρουσία, που περιλαμβάνει μάσκα, στοιχείο που θα διατηρήσει και στον ημιτελικό.

Οι πρώτες πρόβες και οι εντυπώσεις από τη σκηνή

Οι τεχνικές πρόβες ξεκίνησαν το Σάββατο, δίνοντας στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να προσαρμόσουν τις εμφανίσεις τους. Οι εικόνες που δημοσιοποιούνται αποκαλύπτουν στοιχεία των σκηνικών και της αισθητικής κάθε συμμετοχής.

Η Φινλανδία έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τη σκηνική της προσέγγιση. Η Λίντα Μπράβα εμφανίζεται σε ένα σκηνικό που θυμίζει εγκαταλελειμμένη ορχήστρα, με αναποδογυρισμένες καρέκλες και έντονα θεατρικά στοιχεία, ενώ ο Πιτ Πάρκονεν συμμετέχει από ξύλινη κατασκευή. Η ερμηνεύτρια παίζει βιολί μέσα σε ένα φλεγόμενο περιβάλλον, ενισχύοντας τη δραματικότητα της παρουσίας.

Η σκηνική πρόταση της ελληνικής αποστολής

Η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή του Stadthalle, με τον Akylas να παρουσιάζει το τραγούδι «Ferto». Η σκηνική επιμέλεια φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού και κινείται σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Η παρουσίαση αξιοποιεί στοιχεία από video game, με τον καλλιτέχνη να αλληλεπιδρά με τέσσερις χαρακτήρες. Σε ένα έντονα συναισθηματικό σημείο, απομακρύνεται από τον ρόλο του και απευθύνεται στη μητέρα του. Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με έντονη κινησιολογία, καθώς ο Akylas εμφανίζεται ακόμη και πάνω σε πατίνι, ενισχύοντας τον δυναμισμό του act.

Τα επόμενα βήματα μέχρι τους ημιτελικούς

Οι πρόβες συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες, με τις συμμετοχές να προχωρούν σε περαιτέρω προσαρμογές πριν από τις ζωντανές εμφανίσεις. Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει, η εικόνα των συμμετοχών αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο, καθώς πλησιάζουν οι δύο ημιτελικοί που θα καθορίσουν τη σύνθεση του μεγάλου τελικού.