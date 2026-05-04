Καιρός: Έρχεται καλοκαίρι – Ποιά ημέρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 στην Αττική

Φέρεται να σταματά το «φθινοπωρινό» ή ακόμη και «χειμωνιάτικο» σε περιοχές σκηνικό, και να έρχονται και πάλι υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια.

Καιρός – Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, πριν προχωρήσει στην πρόγνωση του για την τρέχουσα εβδομάδα, χαρακτήρισε τα χιόνια του Μαΐου ως ακραία μεταβολή του καιρού η οποία δεν συνηθίζεται για τον μήνα Μάιο. «Τέτοιας έντασης ψυχρή εισβολή δεν τη ζήσαμε τον χειμώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προχωρώντας στην πρόγνωση, ο μετεωρολόγος τόνισε ότι από σήμερα Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν. Οι συννεφιές προς το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο περιορίζονται και έχουμε λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά σημεία στην Κρήτη.

Επιπλέον, κατά τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 με 22 βαθμούς ανά περιοχές.

Καιρός: Τι ισχύει για την Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, τις πρωινές ώρες ο υδράργυρος έπεσε στους 6 βαθμούς και κατά τη διάρκεια της ημέρας φέρεται ότι θα έχει μεγάλη άνοδο, αγγίζοντας τους 22 βαθμούς.

Μάλιστα, με βάση την πρώτη εκτίμηση, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει στο νομό, και μπορεί το θερμόμετρο να δείξει 25 και 27 βαθμούς κελσίου από τις επόμενες κι όλας ημέρες. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα ηπειρωτικά μπορεί το «κοντέρ» να δείξει και 30 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα το πρωινό της Δευτέρας άρχισε με χαμηλές θερμοκρασίες, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να τονίζει ότι όλο το τριήμερο της κακοκαιρίας επηρέασε σημαντικά τις καλλιέργεες. Ωστόσο, κάνει λόγο για «ομαλές καιρικές συνθήκες» από τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 20 βαθμούς.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Θερμή αέρια μάζα φέρεται να εισβάλλει στη χώρα μας, με την πολική αέρια μάζα να μετατοπίζεται στην Τουρκία. Ήδη από την Πέμπτη 7/5, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 30 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα καταγραφούν τοπικές βροχές στα βόρεια, οι οποίες ωστόσο θα είναι σύντομης διάρκειας.