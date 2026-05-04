Αγορασμένα πτυχία και πλαστογραφίες: Πώς λειτουργεί το επικερδές κύκλωμα της παραπαιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Στο προσκήνιο επανέρχεται το ζήτημα της αξιοπιστίας τίτλων σπουδών, με καταγγελίες για πλαστά πτυχία και αγορά εργασιών.

Η συζήτηση για την εξεταστέα ύλη και συνολικά την ποιότητα της εκπαίδευσης επανέρχεται με αφορμή σοβαρές καταγγελίες για την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών, φέρνοντας στο προσκήνιο φαινόμενα που συνδέονται με την αγορά εργασιών και τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών. Η αφετηρία της δημόσιας συζήτησης δόθηκε μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ανοίγοντας ένα ευρύτερο θέμα γύρω από τα προσόντα όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, με αναφορές σε περιπτώσεις απόκτησης τίτλων χωρίς το αντίστοιχο γνωσιακό υπόβαθρο.

Οι καταγγελίες για πλαστά πτυχία στο Δημόσιο

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, χιλιάδες άτομα φέρονται να έχουν ενταχθεί στο Δημόσιο με παράνομους τίτλους σπουδών. Οι αναφορές αυτές κάνουν λόγο για οργανωμένα κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης πλαστών πιστοποιητικών.

Μεταπτυχιακά: Ποιοί απαλλάσσονται από τα δίδακτρα

Το φαινόμενο δεν θεωρείται νέο, καθώς ήδη από το 2005 είχαν καταγραφεί περιπτώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που παρείχαν πλασματικές βαθμολογίες, επηρεάζοντας τη διαδικασία πρόσληψης και εξέλιξης στο Δημόσιο.

Οι κατηγορίες προβληματικών τίτλων σπουδών

Οι τίτλοι που αμφισβητούνται διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται πτυχία που είναι τυπικά αναγνωρισμένα, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές γνώσεις.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τίτλους που προέρχονται από δομές χωρίς επίσημη αναγνώριση, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει καθαρά πλαστογραφημένα έγγραφα, τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικά οφέλη ή πρόσληψη σε θέσεις.

Ποιά πτυχία ΑΕΙ αναγνωρίζονται για διορισμούς εκπαιδευτικών

Η αγορά πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Ιδιαίτερη διάσταση έχει λάβει και η αγορά πανεπιστημιακών εργασιών. Οι τιμές για την εκπόνηση πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών κυμαίνονται από 400 έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο και τις απαιτήσεις.

Υπάρχουν τόσο μεμονωμένοι ιδιώτες όσο και οργανωμένες εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβάλλεται ως «βοήθεια» προς τον φοιτητή, παρότι στην πράξη πρόκειται για πλήρη ανάθεση της εργασίας.

Οι πρακτικές στις πιστοποιήσεις και τις εξετάσεις

Το φαινόμενο επεκτείνεται και στις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, όπως ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγγέλλεται ότι τίτλοι αποκτώνται χωρίς πραγματική εξέταση, με οικονομικό αντάλλαγμα.

Παράλληλα, στις εξ αποστάσεως εξετάσεις παρατηρούνται τρόποι εξαπάτησης μέσω τεχνολογικών εφαρμογών, επιτρέποντας σε τρίτους να συμμετέχουν αντί των εξεταζόμενων.

Οι συνέπειες για την αγορά εργασίας και το Δημόσιο

Η ύπαρξη τίτλων χωρίς αντίκρισμα δημιουργεί στρεβλώσεις τόσο στις προσλήψεις όσο και στη μισθολογική εξέλιξη. Οι υποψήφιοι με τέτοιους τίτλους αποκτούν πλεονέκτημα στη μοριοδότηση, χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα.

Σε περιπτώσεις πλαστογράφησης, ο νόμος προβλέπει την απόλυση ή την ανάκληση του διορισμού. Ωστόσο, όταν ο τίτλος είναι τυπικά νόμιμος αλλά δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές γνώσεις, οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένες.

Οι δυσκολίες στον έλεγχο και η ανάγκη διασταύρωσης

Η επαλήθευση της γνησιότητας των τίτλων παραμένει κρίσιμο ζήτημα. Παρότι υπάρχουν τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό αλλοιώσεων, απαιτείται και διασταύρωση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για πλήρη επιβεβαίωση.

Το πρόβλημα αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, καθώς η αξιοπιστία των τίτλων σπουδών συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από Τα Νέα