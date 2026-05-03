Market Pass: Πώς θα λειτουργεί – Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass σχεδιάζεται ως στοχευμένη ενίσχυση για ευάλωτα νοικοκυριά με καταβολές μέσω voucher και έναρξη εφαρμογής γύρω στον Σεπτέμβριο.

Το νέο Market Pass επανέρχεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις. Η παρέμβαση σχεδιάζεται ώστε να λειτουργήσει πιο στοχευμένα σε σχέση με το παρελθόν, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική στήριξη όσων έχουν αυξημένες ανάγκες.

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα του 2023, η νέα μορφή ενίσχυσης δεν θα αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά έναν περιορισμένο αριθμό δικαιούχων που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Ο βασικός στόχος είναι να κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι σε νοικοκυριά που επηρεάζονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος ζωής.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω vouchers που θα χρησιμοποιούνται για αγορές βασικών αγαθών. Το ύψος της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ποσού θα έχουν τα εισοδηματικά όρια, ο αριθμός των μελών της οικογένειας και η συνολική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται μια πιο δίκαιη κατανομή της ενίσχυσης.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Στο νέο σχήμα αναμένεται να ενταχθούν κυρίως νοικοκυριά που ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Παράλληλα, περιλαμβάνονται και πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει μια διαφορετική προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής, η οποία επικεντρώνεται σε όσους έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, αντί για οριζόντια μέτρα.

Χρηματοδότηση και έναρξη πληρωμών

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και προορίζεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σχήμα στήριξης ΤΕΒΑ. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των πόρων για κοινωνικές παρεμβάσεις.

Η έναρξη των πληρωμών τοποθετείται χρονικά γύρω στον Σεπτέμβριο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο καταβολής και αναδρομικών ποσών κατά την πρώτη φάση εφαρμογής. Με αυτόν τον σχεδιασμό επιδιώκεται να ενισχυθούν άμεσα τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Στόχος της νέας παρέμβασης

Η νέα μορφή του Market Pass επιδιώκει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας, εστιάζοντας σε ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές πιέσεις. Η στόχευση αποτελεί βασικό στοιχείο της παρέμβασης.

Με την επιλογή συγκεκριμένων δικαιούχων και την προσαρμογή των ποσών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού, επιχειρείται μια πιο ουσιαστική και αποδοτική στήριξη, που θα καλύπτει βασικές ανάγκες καθημερινής διαβίωσης.