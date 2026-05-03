Διεθνές απολυτήριο: Ποια δημόσια σχολεία διεκδικούν ένταξη από τον Σεπτέμβριο 2026

Μέσα σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, 13 δημόσια σχολεία αναμένουν τις αποφάσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου από το σχολικό έτος 2026-27.

Το Διεθνές Απολυτήριο (IB) βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην εκπαίδευση, καθώς 13 δημόσια σχολεία βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα από το σχολικό έτος 2026-27. Οι πρώτες ενδείξεις για την πορεία των αιτήσεων αναμένονται μέσα στον Μάιο, με την τελική απόφαση να τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιουνίου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια αξιολόγησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν τα σχολεία πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Η ολοκλήρωση του ελέγχου θα καθορίσει ποια από τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η διαδικασία αξιολόγησης και τα επόμενα στάδια

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης αφορά την αρχική ανατροφοδότηση που αναμένεται μέσα στον Μάιο. Σε αυτό το στάδιο θα φανεί εάν η εισήγηση για κάθε σχολείο είναι θετική, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Στη συνέχεια προβλέπονται επιτόπιες και ψηφιακές επισκέψεις στα σχολεία, ώστε να πραγματοποιηθεί αναλυτικός έλεγχος πριν δοθεί η τελική έγκριση. Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα τα σχολεία που θα λάβουν την πιστοποίηση.

Τα κριτήρια που εξετάζονται από τον Οργανισμό IB

Η αξιολόγηση των σχολείων θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς εξετάζεται συνολικά η ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. Ο έλεγχος εκτείνεται από τις υλικοτεχνικές υποδομές έως την προετοιμασία του διδακτικού υλικού.

Ο Οργανισμός του IB εξετάζει κατά πόσο πληρούνται όλες οι προδιαγραφές, διασφαλίζοντας ότι τα σχολεία μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των σχολείων που έχουν καταθέσει αίτηση. Από τα 13 συνολικά, επτά είναι Πρότυπα σχολεία, τέσσερα Μουσικά, ένα Καλλιτεχνικό και ένα Πειραματικό.

Η επιλογή αυτή συνδέεται και με τη δομή του προγράμματος IB, καθώς μία από τις έξι βασικές γνωστικές περιοχές αφορά τις τέχνες, όπως το θέατρο και η μουσική. Για τον λόγο αυτό, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία προσεγγίστηκαν εξαρχής για πιθανή συμμετοχή.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη διαδικασία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στην Αττική. Συγκεκριμένα, οκτώ σχολεία βρίσκονται στην Αττική, τρία στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Βόλο και ένα στο Ηράκλειο.

Η κατανομή αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, καθώς στόχος είναι, εφόσον το πρόγραμμα λειτουργήσει επιτυχώς, να επεκταθεί ώστε κάθε νομός να διαθέτει ένα σχολείο IB.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα στους μαθητές και τα σχολεία

Η ένταξη στο δίκτυο των σχολείων IB συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η καθοδήγηση από τον διεθνή οργανισμό.

Παράλληλα, τα σχολεία αποκτούν πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικών μεθόδων. Για τους μαθητές, το πρόγραμμα οδηγεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο, το οποίο θεωρείται σημαντικό εφόδιο για τις πανεπιστημιακές σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία.

Τι ισχύει για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Η ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα IB δεν αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας. Έχει καταστεί σαφές ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η πρωτοβουλία για την εισαγωγή του IB στα δημόσια σχολεία παρουσιάζεται ως ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο και εξωστρεφές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο προσφέρει περισσότερες επιλογές στους μαθητές, χωρίς να επηρεάζει το ισχύον σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Τα 13 υποψήφια σχολεία είναι τα εξής:

ΑΤΤΙΚΗ 1. Μουσικό Σχολείο Αθήνας

2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

3. Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

4. Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

5. Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

6. Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

7. Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

8. Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9. 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

10. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11. Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΒΟΛΟΣ

12. Μουσικό Σχολείο Βόλου ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13. Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου