Ανησυχία για το μάθημα των Θρησκευτικών – Τι έθεσαν οι θεολόγοι στον Αρχιεπίσκοπο

Πίνακας περιεχομένων

Συνάντηση θεολόγων με τον Αρχιεπίσκοπο ανέδειξε τα κενά στη θρησκευτική εκπαίδευση και τις επιπτώσεις στους μαθητές.

Η συνάντηση ομάδας θεολόγων με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη θρησκευτική εκπαίδευση και τον ρόλο των θεολόγων στο ελληνικό σχολείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα λειτουργικά κενά, η περιορισμένη παρουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και η υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολλές σχολικές μονάδες.

Οι θεολόγοι υπογράμμισαν τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στους μαθητές, επισημαίνοντας ότι στερούνται την ουσιαστική επαφή με βασικά στοιχεία της πολιτισμικής και πνευματικής τους παράδοσης, σε μια περίοδο που η κοινωνία αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις σε επίπεδο αξιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και η ομάδα θεολόγων εξέφρασε την ελπίδα ότι τα ζητήματα που τέθηκαν θα αναδειχθούν και θα τύχουν της δέουσας προσοχής.

Η προσπάθεια για την ενίσχυση της θρησκευτικής εκπαίδευσης συνεχίζεται.

Θρησκευτικά χωρίς θεολόγους: Το παράδοξο με τις παράτυπες αναθέσεις