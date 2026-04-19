Άδειες εκπαιδευτικών: Αναλυτικά οι κατηγορίες και τι προβλέπει η νομοθεσία

Οι παρακάτω άδειες στους πίνακες Πίνακες επιμέλειας Χρήστου Χαρμπάτση Αν Αιρετού ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας, περιλαμβάνουν τα πιο βασικά σημεία των αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών.Οι άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελούν ένα εκτεταμένο και πολυδιάστατο πλαίσιο δικαιωμάτων, που καλύπτει τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά από διαφορετικές κατηγορίες αδειών, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις χορήγησης και το αν συνοδεύονται από αποδοχές.

Οι βασικές άδειες περιλαμβάνουν την κανονική άδεια, η οποία ανέρχεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες ετησίως και χορηγείται για εξαιρετικές ανάγκες, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. Παράλληλα, η αναρρωτική άδεια διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και καλύπτει τόσο βραχυχρόνιες όσο και σοβαρές ασθένειες, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις σοβαρών νοσημάτων.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για άδειες που συνδέονται με οικογενειακά γεγονότα, όπως η άδεια γάμου ή συμφώνου συμβίωσης διάρκειας πέντε ημερών, καθώς και η άδεια λόγω θανάτου συγγενών, που ανέρχεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Αντίστοιχα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για μονογονεϊκές οικογένειες, με αυξημένες ημέρες άδειας ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άδειες που σχετίζονται με την υγεία, όπως η άδεια αιμοδοσίας, η άδεια για σοβαρά νοσήματα ή αναπηρία, αλλά και η άδεια για ασθένεια τέκνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ημέρες άδειας διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ συχνά απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικών επιτροπών.

Παράλληλα, προβλέπονται άδειες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επιμόρφωση, όπως η άδεια εξετάσεων και η άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους, οι οποίες ενισχύουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σε ειδικές περιπτώσεις, χορηγείται και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ιδίως όταν υπάρχει υποτροφία από φορείς όπως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το θεσμικό πλαίσιο καλύπτει επίσης άδειες χωρίς αποδοχές, οι οποίες δίνονται για προσωπικούς, οικογενειακούς ή επαγγελματικούς λόγους, όπως η ανατροφή τέκνου, η υπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς ή η παραμονή στο εξωτερικό λόγω εργασίας συζύγου. Οι συγκεκριμένες άδειες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά δεν συνοδεύονται από μισθολογικές απολαβές.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι γονικές άδειες, που περιλαμβάνουν τόσο την άδεια μητρότητας και πατρότητας όσο και την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου ή το μειωμένο ωράριο. Επιπλέον, προβλέπεται τετράμηνη γονική άδεια, μέρος της οποίας επιδοτείται, ενώ το υπόλοιπο χορηγείται χωρίς αποδοχές, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες.

Τέλος, υπάρχουν ειδικές άδειες για συμμετοχή σε δικαστικές διαδικασίες, άσκηση εκλογικού δικαιώματος, συνδικαλιστική δράση και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Οι άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνονται στη σχετική νομοθεσία και στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και υποστήριξης των εργαζομένων στην εκπαίδευση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και περιστάσεων. Οι πίνακες επιμέλειας έχουν συνταχθεί από τον Χρήστο Χαρμπάτση, Αναιρετό ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, συγκεντρώνοντας τα βασικότερα σημεία για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.