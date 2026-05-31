Εσωτερικές αποσπάσεις: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο 2026

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» για την πρόσκληση αποσπάσεων του 2026, κάνοντας λόγο για απόπειρα επιβολής «κόφτη» στις εσωτερικές αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Ο Σύλλογος ζητά να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις με διαφάνεια και βάσει μοριοδότησης, υποστηρίζοντας ότι οι εσωτερικές αποσπάσεις αποτελούν κατακτημένο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και δεν επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολείων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα λειτουργικά κενά.

Κανένας κόφτης στις εσωτερικές αποσπάσεις

 Να μη ΔΙΑΝΟΗΘΟΥΝ να απορρίψουν αιτήσεις απόσπασης από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα κενά

 Οι εσωτερικές αποσπάσεις είναι κατακτημένο, ζωτικό δικαίωμα και ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ τη λειτουργία των σχολείων

 Κανείς ΔΕ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ να αξιολογήσει προσωπικούς λόγους συναδέλφων και να απορρίψει συγκεκριμένες αιτήσεις, παραβιάζοντας έτσι τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων

 ΔΕΝ πρόκειται να επιτρέψουμε μια διαφανής διαδικασία μοριοδότησης να μετατραπεί σε ευκαιρία για χατίρια και μικροεξυπηρετήσεις

 Καλούμε ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους συναδέλφους να καταθέσουν αιτήσεις

Με την πρόσκληση αποσπάσεων 2026 για 1η φορά επιχειρείται να μπει κόφτης στις εσωτερικές αποσπάσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ανακοίνωση της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν για την σοβαρότητα των λόγων και την δυνατότητα ικανοποίησης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατόπιν θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ»

Ενώ οι προηγούμενες εγκύκλιοι εσωτερικών αποσπάσεων της ΔΙΠΕ Αν. Αττικής όριζαν πάντοτε, απλώς το να επικαλεστούν οι εκπ/κοι εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, η φετινή εγκύκλιος προσδιορίζει με υποκειμενικά κριτήρια τους λόγους αυτούς, ζητώντας συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως γνωματεύσεις υγείας και άλλα.

Στην εποχή της απόλυτης φτωχοποίησης των εκπαιδευτικών τι είδους δικαιολογητικά θα πρέπει να στείλει ένας εκπαιδευτικός που διανύει δεκάδες χιλιόμετρα καθημερινά και ζητά μια απόσπαση κοντά στην κατοικία του, για να αναπνεύσει οικονομικά; Ίσως αποδείξεις από βενζινάδικα; Ή μήπως οι οικονομικοί λόγοι δε θα κριθούν ως ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι από τη ΔΙΠΕ Αν. Αττικής;

Η διαδικασία εσωτερικών αποσπάσεων είναι μια υπηρεσιακή μεταβολή που ανακουφίζει τους εκπαιδευτικούς που για οποιοδήποτε οικογενειακό ή προσωπικό λόγο έχουν ανάγκη την αλλαγή σχολικής μονάδας . Επισημαίνουμε ότι δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τη λειτουργία της υπηρεσίας, από τη στιγμή που γίνεται απλά αναδιάταξη προσωπικού και ο συνολικός αριθμός κενών παραμένει ο ίδιος.

Επίσης γίνεται πάντα με τους ίδιους όρους για όλους, με βάση τα μόρια τους.

Η οποιαδήποτε παρέμβαση , επιλεκτική εξέταση ή απόρριψη αιτήσεων είναι αδιανόητη, πρωτοφανής και αντιθεσμική.

Σε μια περίοδο που υπάρχουν τεράστια οικονομικά και εργασιακά ζητήματα για ολόκληρο τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους, είναι αδιανόητο να προστίθενται επιπλέον, παντελώς ανούσια εμπόδια στην εργασιακή ζωή των εκπαιδευτικών. Εξαιρετικά σοβαροί λόγοι απόσπασης μπορούν να προκύψουν από μια τεράστια ποικιλία παραγόντων, όχι μόνο όσων φωτογραφίζονται στην εγκύκλιο της διεύθυνσης.

Τέλος είναι αδιανόητο να υπάρξουν απορρίψεις αιτήσεων απόσπασης, ενώ υπάρχουν λειτουργικά κενά τα οποία θα μείνουν κενά για να καλυφθούν(;) μετά από μήνες και αν.

Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει δώσει μεγάλες μάχες για να κατοχυρώσει τη διαφάνεια και τη μοριοδότηση στις υπηρεσιακές μεταβολές και δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω σε αυτό.

Αν νομίζουν ότι οι αποσπάσεις θα μετατραπούν σε διαδικασία υποκειμενικών κριτηρίων, όπου θα μπορεί μετά ο καθένας να γυρνά και να υπόσχεται εξυπηρετήσεις και χατίρια στους εν αγωνία εκπαιδευτικούς, ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΟΥΝ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

Kαλούμε τη ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής, να αποσαφηνίσει ότι θα γίνουν σεβαστές, δεκτές και θα εξεταστούν με διαφάνεια , ΟΛΕΣ οι αιτήσεις βάσει μοριοδότησης , χωρίς να μπαίνουν φραγμοί στους σοβαρούς λόγους που επικαλείται ο/η κάθε συνάδελφος/ισσα.

Ζητάμε να δοθούν όλα τα πραγματικά κενά με τον αναγκαίο χωρισμό όλων των πληθωρικών τμημάτων βάση των αιτημάτων του κλάδου και των σχ. μονάδων.. Όχι στο στοίβαγμα των μαθητών/τριων.

Καλούμε όλες και όλους τους/τις συναδέλφους, να υποβάλουν κανονικά όλα τα αιτήματα χωρίς αυτοπεριορισμό και αυτό-απόρριψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ (με βάση τα μόριά τους) συνεξετάζονται .

Δικαίωμα αίτησης απόσπασης έχουν και οι νεοδιόριστες/οι συναδέλφισσες/οι που πήραν πρόσφατα την οργανική τους θέση στο ΠΥΣΠΕ Αν. αττικής.