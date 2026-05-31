Συνταξιοδοτήσεις: Πόσες αιτήσεις αναμένονται έως το τέλος της χρονιάς

Το Ασφαλιστικό βρίσκεται αντιμέτωπο με νέα έντονη πίεση, καθώς οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του τρέχοντος έτους έφτασαν τις 74.838, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στον e-ΕΦΚΑ δείχνει μαζική έξοδο προς τη συνταξιοδότηση, με 16.625 νέες αιτήσεις να καταγράφονται μόνο τον Απρίλιο. Αν η ίδια τάση συνεχιστεί, στο τέλος της χρονιάς οι νέες αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 220.000.

Η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί

Η φετινή πορεία των αιτήσεων για κύρια σύνταξη ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς οι αριθμοί κινούνται πάνω από τα επίπεδα προηγούμενων ετών. Σε σχέση με το 2025, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί φέτος είναι αυξημένες κατά 11.296.

Ακόμη και σε σύγκριση με το 2021, χρονιά κατά την οποία είχε καταγραφεί ρεκόρ στο τέλος του έτους, η φετινή εικόνα εμφανίζεται εντονότερη. Μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις είναι περισσότερες κατά 8.120, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται το σύστημα απονομής.

Οι λόγοι πίσω από το κύμα αιτήσεων

Η αύξηση αποδίδεται στη μαζική θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που οδηγεί περισσότερους ασφαλισμένους στην υποβολή αίτησης για κύρια σύνταξη. Η τάση αυτή έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αυξημένη ροή φακέλων προς τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, ρόλο στην ενίσχυση των αιτήσεων έχει και το μέτρο του εργαζόμενου – συνταξιούχου. Η δυνατότητα αυτή φαίνεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά ασφαλισμένων που προχωρούν στη συνταξιοδότηση, χωρίς να αποκόπτονται πλήρως από την εργασία.

Τι δείχνει η έκθεση «ΑΤΛΑΣ» για τις εκκρεμότητες

Σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ», οι εκκρεμότητες για τις κύριες συντάξεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες ανέρχονται σε 13.806, ενώ οι μη ληξιπρόθεσμες φτάνουν τις 13.163.

Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της εικόνας δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, εφόσον συνεχιστεί η αθρόα υποβολή νέων αιτήσεων. Το αυξημένο κύμα προς τη συνταξιοδότηση δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο το σύστημα θα μπορέσει να κρατήσει τις εκκρεμότητες στα σημερινά χαμηλά επίπεδα.

Οι επιπλέον πιέσεις από επικουρικές και διεθνείς συντάξεις

Η εικόνα των εκκρεμοτήτων δεν περιορίζεται μόνο στις κύριες συντάξεις που αποτυπώνονται στην έκθεση. Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμότητες για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, οι οποίες βρίσκονται στα επίπεδα των 35.000.

Στις επικουρικές συντάξεις, οι χρόνοι απονομής είναι αισθητά υψηλότεροι, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη συνολική λειτουργία του συστήματος. Πρόσθετη δυσκολία δημιουργούν και οι εκκρεμότητες για τις διεθνείς συντάξεις, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στις 7.000.

Το κρίσιμο σενάριο για το τέλος της χρονιάς

Με βάση τη σημερινή πορεία, η συνολική εικόνα στο τέλος της χρονιάς μπορεί να γίνει ακόμη πιο απαιτητική για τον e-ΕΦΚΑ. Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, οι νέες αιτήσεις για κύρια σύνταξη αναμένεται να κινηθούν πάνω από τις 220.000.

Το ενδεχόμενο αυτό δείχνει ότι το Ασφαλιστικό Σύστημα εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων αντοχών, καθώς καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα το ιστορικό ρεκόρ νέων αιτήσεων, τις ήδη υπάρχουσες εκκρεμότητες και τις πρόσθετες καθυστερήσεις σε επικουρικές και διεθνείς συντάξεις.