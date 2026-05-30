Δέντρο έκοψε δρόμο μπροστά από σχολείο

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στον Βόλο, με την Πυροσβεστική να δέχεται κλήσεις για περιστατικά σε διάφορα σημεία της πόλης.

Βόλος: Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί στην πόλη, προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για τουλάχιστον πέντε περιστατικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δέντρα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στον Βόλο έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε σημεία της πόλης.

Τα περιστατικά αφορούν κυρίως πτώσεις δέντρων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δέντρα που έπεσαν λόγω των ανέμων προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη και Ανθίμου Γαζή, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.

Πρόβλημα στον Κραυσίδωνα

Στον Κραυσίδωνα, μεγάλο δέντρο κατέρρευσε μπροστά από το 6ο Λύκειο.

Η πτώση του δέντρου είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί ο δρόμος στη μέση και να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Τα συνεργεία επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για πολίτες και οχήματα.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Οι οδηγοί και οι πεζοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι.

Τα περιστατικά πτώσης δέντρων δείχνουν ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια προβλήματα σε δρόμους, πεζοδρόμια και σταθμευμένα αυτοκίνητα.