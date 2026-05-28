Σήμα κινδύνου για ιστορικό σχολείο – Το πρόβλημα στη Βουλή

Το ιστορικό 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης, πρώην Γυμνάσιο Αρρένων, βρίσκεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης της Ελληνικής Λύσης προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με φόντο την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του κτηρίου και την έντονη ανησυχία της σχολικής κοινότητας.

Στην ερώτηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρεται στο ιστορικό κτήριο Bauhaus του 1935, το οποίο παραμένει κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από προσεισμικό έλεγχο, ζητώντας να υπάρξουν άμεσες ενέργειες για την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης στατικότητας, τη χρηματοδότηση των επισκευών και την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολείου.

Αναλυτικά η ερώτηση του Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών:

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Το ιστορικό 1ο Γ υμνάσιο Σπάρτης εκπέμπει σήμα κινδύνου»

Κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, το κτήριο του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης (πρώην Γυμνάσιο Αρρένων), ένα ιστορικό αρχιτεκτονικό στολίδι Bauhaus του 1935 παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η λειτουργία του ανεστάλη, λόγω προσεισμικού ελέγχου. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις της σχολικής κοινότητας προς τη Δημοτική Αρχή και τους τοπικούς φορείς, επικρατεί πλήρης έλλειψη ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των τεχνικών μελετών, την ώρα που το κτήριο φθείρεται και η βιβλιοθήκη του εμφανίζει εικόνα βανδαλισμού. Η πρόσφατη απουσία των εκπροσώπων του Δήμου από το σχολικό συμβούλιο εντείνει την αγανάκτηση της κοινότητας, η οποία με Δελτίο Τύπου απαιτεί άμεσες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ιστορικού αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης, ώστε να ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη στατικότητας, να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επισκευές και να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή και ασφαλής επαναλειτουργία του ιστορικού κτηρίου του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ