ΑΣΕΠ: Παρέμβαση για τις καταγγελίες περί πλαστών πιστοποιητικών – «Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι απέναντι στις καταγγελίες»

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ξεκαθαρίζει ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των πιστοποιήσεων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, αλλά σε φορείς όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΑΤΕΕΝ και το Υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα, όμως, επισημαίνει ότι το ΑΣΕΠ δεν θα μείνει αδιάφορο απέναντι στις καταγγελίες και θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και στρεβλώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του προέδρου ΑΣΕΠ:

Αναφορικά με σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας με τίτλο «Βόμβα στον ΑΣΕΠ: Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών» ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα τις καταγγελίες του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ κου Χριστόπουλου σχετικά με τις πιστοποιήσεις που χορηγούνται στο πεδίο των ξένων γλωσσών, των μεταπτυχιακών σπουδών και της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών έκανα στην ακόλουθη δήλωση: «το ΑΣΕΠ μελετάει το ζήτημα και θα μετάσχει στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο που πρέπει να αναπτυχθεί υποβάλλοντας και σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία με πάγιο γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.».

Έκτοτε το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 18ης Μαΐου 2026 και συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή της. Σε αυτή, όμως, τη φάση επιβάλλεται να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις:

α) Η εποπτεία και ο έλεγχος των κάθε είδους πιστοποιήσεων -ακόμη και αυτών που σχετίζονται με προσλήψεις στο Δημόσιο – δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ αλλά σε φορείς όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, το ΑΤΕΕΝ και το Υπουργείο Παιδείας.

β) Το ΑΣΕΠ, ωστόσο, ως Ανεξάρτητη Αρχή που υπηρετεί την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα στη στελέχωση του Δημοσίου, δεν μένει αδιάφορο απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες και δεν θα περιορισθεί στην επίκληση της έλλειψης αρμοδιότητάς του. Για τον λόγο αυτό, θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και στρεβλώσεων, όπου και σε όποιο βαθμό αυτές υφίστανται. Εξ άλλου, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των προσλήψεων, δηλαδή η αυξανόμενη έμφαση στους γραπτούς διαγωνισμούς σε βάρος της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων, έχει ως στόχο και τη μείωση της σημασίας των πιστοποιήσεων.

γ) Σημειώνεται, τέλος, ότι οι πιστοποιήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τις προσλήψεις αλλά και την επιλογή διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, ενώ ειδικά οι μεταπτυχιακοί τίτλοι επηρεάζουν και το μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι προτάσεις του ΑΣΕΠ θα κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών.»

