Δασκάλα λιποθύμησε σε σχολείο: Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν εξάντληση και υπερεργασία

Δασκάλα κατέρρευσε σε σχολείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου, με εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν εξάντληση και υπερεργασία.

Δασκάλα κατέρρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026 σε σχολείο ευθύνης του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αθήνας, την ώρα που βρισκόταν σε υπηρεσία στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου σχολείου.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του γραμματέα του Α’ Συλλόγου, Δημήτρη Μαριόλη, η εκπαιδευτικός ήταν μόνη της στο σχολείο και οι πρώτες βοήθειες της δόθηκαν από μητέρα που ήταν παρούσα εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό στο ολοήμερο σχολείο

Η διδάσκουσα έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε ενώ παρέδιδε ένα παιδί στη μητέρα του, κατά τη διάρκεια του διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου σχολείου όπου διδάσκει.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τη στιγμή του συμβάντος δεν υπήρχε άλλο άτομο στο σχολείο για να συνδράμει άμεσα την εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα η μητέρα του παιδιού που ήταν παρούσα να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Η νοσηλεία της εκπαιδευτικού

Μετά το περιστατικό, η δασκάλα μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο.

Το συμβάν έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του Δημήτρη Μαριόλη στο Facebook, ο οποίος συνέδεσε την κατάρρευση της εκπαιδευτικού με την κατάσταση που, όπως καταγγέλλει, επικρατεί στα σχολεία.

Οι καταγγελίες για εξάντληση και υπερεργασία

Ο γραμματέας του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αθήνας καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικοί εξωθούνται πέρα από τα όρια των αντοχών τους.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και των πολιτικών του το γεγονός ότι τα σχολεία βρίσκονται, όπως σημειώνει, στο όριο της διάλυσης.

Η αναφορά στις αιτίες των περιστατικών

Ο Δημήτρης Μαριόλης τονίζει ότι τέτοια περιστατικά θα συμβούν, επειδή, όπως υποστηρίζει, οι αιτίες που τα γεννούν είναι υπαρκτές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, αν οι αιτίες αυτές δεν καταργηθούν, η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί.

Το κάλεσμα προς γονείς και κοινωνία

Ο γραμματέας του Συλλόγου καλεί τους γονείς και την κοινωνία να σταθούν στο πλευρό των εκπαιδευτικών.

Στο κάλεσμά του κάνει λόγο για κοινό αγώνα υπέρ του δημόσιου σχολείου και για μια αξιοπρεπή θέση και εργασία του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό.