Καιρός: Έρχεται ζέστη στην Ελλάδα – Η σχέση με τον ευρωπαϊκό θόλο θερμότητας στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αναμένεται να έχει αυξημένες θερμοκρασίες στις αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να επηρεάζεται με τον ίδιο έντονο τρόπο από τον «θόλο θερμότητας» που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Ο καιρόςστην Ελλάδα θα γίνει πιο ζεστός τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που καταγράφονται στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η χώρα μας δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του «θόλου θερμότητας» που επηρεάζει περιοχές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου, αλλά στα όρια της θερμής ζώνης.

Η εικόνα στην Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας

Η Ευρώπη βιώνει κύμα ασυνήθιστης ζέστης για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά ήδη από τον Μάιο. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από τον επίμονο και ισχυρό αντικυκλωνικό «θόλο θερμότητας». Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, η χώρα βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης και όχι στο κέντρο της.

Τι αναμένεται στις αρχές Ιουνίου

Οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα φέρουν αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας. Η ζέστη θα γίνει αισθητή, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα που να προκαλέσουν ρεκόρ.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τα 30άρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε ότι η θερμοκρασία στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει ξανά τους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογική και αναμενόμενη για την εποχή. Δεν αποτελεί ένδειξη άφιξης ακραίων και παρατεταμένων καυσώνων.

Γιατί δεν μιλάμε για ακραίο κύμα καύσωνα

Ο καύσωνας που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Οι θερμές αέριες μάζες που τον συνοδεύουν δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την Ελλάδα.

Συνολικά, η χώρα θα βιώσει άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Η προοδευτική αύξηση της θερμοκρασίας από τα μέσα Ιουνίου εντάσσεται στο φυσιολογικό κλιματολογικό πλαίσιο.

Η παρακολούθηση των επόμενων ημερών

Η εξέλιξη των μετεωρολογικών δεδομένων τις επόμενες εβδομάδες θα δείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία των θερμοκρασιών.

Η παρακολούθηση αυτή θα συμβάλει και στον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων, εφόσον χρειαστούν, για την προστασία του πληθυσμού από ενδεχόμενες επιβαρυντικές συνθήκες.