Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία.

Ο καιρός φαίνεται πως θα διατηρήσει χαρακτηριστικά αστάθειας και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Live News, εκτίμησε ότι οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, ενώ τόνισε πως το σκηνικό δεν παραπέμπει σε κάποια έντονη κακοκαιρία.

Η αστάθεια παραμένει στο προσκήνιο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος, η αστάθεια δεν φαίνεται να απομακρύνεται άμεσα. Αν και το διάστημα μέχρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή πρόγνωση, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι οι βροχές θα επιμείνουν κατά διαστήματα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν με εξάρσεις, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως ο καιρός μπορεί να είναι κατά βάση καλός, αλλά δεν θα λείψουν οι περίοδοι με βροχές και καταιγίδες.

Τι αναμένεται άμεσα στις περισσότερες περιοχές

Για την αυριανή ημέρα, ο παρουσιαστής καιρού του Mega έκανε λόγο για εκτεταμένη αστάθεια. Όπως είπε, στις περισσότερες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως προς το μεσημέρι.

Στην Αττική, σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση, οι βροχές θα εκδηλώνονται από το πρωί έως και το απόγευμα. Από τις απογευματινές ώρες, πάντως, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση.

Πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα

Η αστάθεια, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, θα κάνει εκ νέου την εμφάνισή της την Κυριακή. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να απασχολούν τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι η αστάθεια φαίνεται να επανέρχεται το επόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες ημέρες δεν θα κυλήσουν με εντελώς σταθερό καιρικό μοτίβο.

Χωρίς έντονη κακοκαιρία το σκηνικό

Παρά τις βροχές και τις καταιγίδες που αναμένονται, ο Γιάννης Καλλιάνος ξεκαθάρισε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κακοκαιρία ή κάτι εξεζητημένο καιρικά. Όπως ανέφερε, δεν διαμορφώνεται εικόνα φαινομένων που θα επηρεάσουν με ένταση τις περισσότερες περιοχές.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αλλά με ημέρες αστάθειας. Η τελική εικόνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί από τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, καθώς, όπως σημείωσε ο ίδιος, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

