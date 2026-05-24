PosoKanei: Έρχεται νέα πλατφόρμα για σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Η πλατφόρμα PosoKanei έρχεται να αντικαταστήσει το e-katanalotis, με στόχο την άμεση σύγκριση τιμών και την ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά μέσα από ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τιμές στα βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης μπαίνουν στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei, την οποία ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για την ενημέρωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά. Το νέο εργαλείο θα αντικαταστήσει το e-katanalotis, με στόχο να προσφέρει πιο σύγχρονη και διαδραστική πληροφόρηση για τιμές, συγκρίσεις και αγοραστικές επιλογές.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, με αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Το υπουργείο επιδιώκει ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις απέναντι στην ακρίβεια και στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η βάση του νέου εργαλείου με 10.000 προϊόντα

Το PosoKanei θα στηριχθεί σε μια μεγάλη βάση προϊόντων που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρίσκεται η λίστα με τα 10.000 μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα της αγοράς.

Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τόσο επώνυμα προϊόντα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα αποτελέσουν τη βασική υποδομή της πλατφόρμας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές και τις μεταβολές τους σε αγαθά που βρίσκονται στην καθημερινή αγορά.

Ενίσχυση της νέας Αρχής με ψηφιακά μέσα

Η ανάπτυξη του PosoKanei συνδέεται με την ενίσχυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η σχετική πρόσκληση υπογράφηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για πιο «ευφυή» επιτήρηση της αγοράς.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 4.612.800 ευρώ. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης 2026-2030», στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση εμπορίου και προστασία του καταναλωτή».

Πώς θα αξιοποιούνται τα δεδομένα στους ελέγχους

Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών. Η ψηφιακή υποστήριξη θα αφορά επίσης την κατηγοριοποίηση καταγγελιών, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων και την επιβολή προστίμων.

Παράλληλα, οι νέες δυνατότητες θα υποστηρίζουν τις διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να γίνονται γρηγορότερα και να βασίζονται σε πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που συνδέονται με το πλαφόν κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Το νέο ψηφιακό πλαίσιο έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την εποπτεία της αγοράς.

Το μοντέλο εποπτείας που επιδιώκει το υπουργείο

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και ενιαίος μηχανισμός εποπτείας της αγοράς, στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτά τα μοντέλα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται για την παρακολούθηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

