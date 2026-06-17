PosoKanei.gov.gr: Το νέο εργαλείο για το καλάθι αγορών και τις προσφορές

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Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα PosoKanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν πιο εύκολα τις συμφέρουσες επιλογές.

Η πλατφόρμα, η οποία παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης posokanei.gov.gr, αλλά και ως εφαρμογή για κινητές συσκευές στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών.

Τι προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Το PosoKanei έρχεται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα πλατφόρμα e-katanalotis, με στόχο να λειτουργήσει ως πιο ευέλικτο και πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών για τις τιμές στην αγορά.

Στην έναρξη λειτουργίας του περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δηλαδή από επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα από την εφαρμογή, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές αλυσίδες και να βλέπουν πού διατίθενται φθηνότερα.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τόσο μεμονωμένα προϊόντα όσο και ολόκληρο καλάθι αγορών, ώστε ο πολίτης να έχει πιο καθαρή εικόνα για το συνολικό κόστος.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας είναι η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές των προϊόντων.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής, αλλά και να συγκρίνει συνολικά το κόστος ενός καλαθιού αγορών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει στοιχεία σύγκρισης με τις τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αγορά και τις διαφοροποιήσεις στις τιμές.

Ιστορικό τιμών δύο μηνών

Το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ελέγχουν την πορεία της τιμής ενός προϊόντος.

Η λειτουργία αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αξιολόγηση των προσφορών. Ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει αν μια έκπτωση είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής πριν από την εμφάνιση της προσφοράς.

Στην πράξη, κάποιος που βρίσκεται μέσα σε σούπερ μάρκετ θα μπορεί από το κινητό του να ελέγχει άμεσα αν η τιμή που βλέπει στο ράφι είναι ανταγωνιστική.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός επώνυμου προϊόντος, όπως ένα πακέτο ρυζιού ή άλλο βασικό αγαθό, με τις αντίστοιχες τιμές που υπάρχουν σε άλλες αλυσίδες.

Στόχος ο περιορισμός της αθέμιτης κερδοφορίας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι η νέα εφαρμογή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Η άμεση πρόσβαση των καταναλωτών στις τιμές δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού σημαντικών αποκλίσεων ανάμεσα σε διαφορετικά καταστήματα ή αγορές.

Με την ενίσχυση της διαφάνειας, οι πολίτες αποκτούν καλύτερη εικόνα για το πραγματικό κόστος των προϊόντων και μπορούν να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Παράλληλα, η σύγκριση τιμών μπορεί να λειτουργήσει πιεστικά και για την ίδια την αγορά, καθώς οι μεγάλες διαφορές στις τιμές γίνονται πιο εύκολα ορατές.

Πώς επιλέχθηκαν τα προϊόντα

Οι περίπου 10.000 κωδικοί που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Circana Hellas.

Η επιλογή βασίζεται σε στοιχεία για τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στα σούπερ μάρκετ.

Έτσι, η πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε ένα μικρό δείγμα ειδών, αλλά καλύπτει προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Με τη λειτουργία του PosoKanei, οι καταναλωτές αποκτούν ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για τη σύγκριση τιμών, την αξιολόγηση προσφορών και τον καλύτερο προγραμματισμό των αγορών τους.