ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για 70 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών – Οι ενστάσεις στο ΑΣΕΠ και το παράβολο

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Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για 70 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ, με τις ενστάσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 17 έως 26 Ιουνίου 2026.

Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία αφορά την προκήρυξη 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 ξεκινά η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Ποιοι πίνακες αναρτήθηκαν

Στο πλαίσιο της προκήρυξης αναρτήθηκαν στη ΔΥΠΑ και στον ΑΣΕΠ οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης διοριστέων, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους.

Οι πίνακες αφορούν τους κλάδους και τις ειδικότητες ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων.

Η ανάρτηση των πινάκων αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ελέγξουν την κατάταξή τους ή την τυχόν ένταξή τους στους αποκλειόμενους για τυπικούς λόγους.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

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Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 8:00.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη κανένα νέο δικαιολογητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την ένστασή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια ΕΝΣΤΑΣΗ.

Η διαδικασία αφορά όσους υποψηφίους επιθυμούν να αμφισβητήσουν στοιχεία των τελικών προσωρινών πινάκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη και τη σχετική νομοθεσία.

Το παράβολο των 20 ευρώ

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται παράβολο ύψους 20 ευρώ. Αν δεν καταβληθεί το παράβολο, η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο υποψήφιος πρέπει να προμηθευτεί το ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας ως φορέα Δημοσίου το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Στη συνέχεια, ο αριθμός του παραβόλου πρέπει να αναγραφεί στην ένσταση. Το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να καταβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον υποψήφιο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους πίνακες και να κινηθούν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ένστασης, στην αναγραφή του αριθμού παραβόλου και στην έγκαιρη πληρωμή του.

Το ΑΣΕΠ έχει διαθέσει σχετικό σύνδεσμο για το ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στη διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ενστάσεων, η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση των αιτήσεων αμφισβήτησης και τα επόμενα στάδια για την πλήρωση των θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ.