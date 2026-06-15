Κοινωνικός Τουρισμός: Τι ισχύει για voucher, διαμονή και ακτοπλοϊκά

Πίνακας περιεχομένων

Ο Κοινωνικός Τουρισμός αναμένεται να ενισχυθεί με 30.000 επιπλέον επιταγές για επιλαχόντες, χωρίς νέα αίτηση, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διαμονή, ειδικές δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Κοινωνικός Τουρισμός: Δεύτερη ευκαιρία για οικονομικές διακοπές αναμένεται να δοθεί σε χιλιάδες επιλαχόντες, καθώς η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα οδηγεί στην πρόβλεψη για 30.000 επιπλέον επιταγές.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης, με βάση τη μοριοδότηση που έχει οριστικοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί νέα αίτηση, επανυποβολή δικαιολογητικών ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τους πολίτες.

Οι 30.000 επιπλέον επιταγές και οι επιλαχόντες

Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Εφόσον εγκριθεί, θα αυξηθεί σημαντικά ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων, δίνοντας δυνατότητα συμμετοχής σε χιλιάδες επιλαχόντες.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που καταγράφηκε για το πρόγραμμα. Για πολλά νοικοκυριά, η ένταξη στον Κοινωνικό Τουρισμό μπορεί να λειτουργήσει ως οικονομική ανάσα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για διακοπές με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Τουρισμός για Όλους: Στο κόκκινο η αγωνία για τα voucher -Ποσά έως 600 ευρώ

Οι νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων του προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή αφορά έως 6 διανυκτερεύσεις, με το ποσό που καταβάλλεται από τους ωφελούμενους να κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις υπηρεσίες.

Πότε ισχύει το πρόγραμμα και πώς χρησιμοποιείται το voucher

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τις 23 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Η κράτηση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη επικοινωνούν απευθείας με τα τουριστικά καταλύματα για την κράτηση των δωματίων.

Κατά την άφιξη στο κατάλυμα, ο πάροχος ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών. Στη συνέχεια υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών.

ΔΥΠΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έρχονται ΝΕΕΣ επιταγές – Η ανακοίνωση

Μετά την υπογραφή, ο πάροχος ενεργοποιεί τις επιταγές μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πότε μπορούν να ταξιδέψουν τα ωφελούμενα μέλη χωρίς τον δικαιούχο

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη ακόμη και χωρίς να συνοδεύονται από τον δικαιούχο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει όταν πρόκειται για παιδιά άνω των 18 ετών ή για συζύγους των δικαιούχων.

Η δυνατότητα ισχύει επίσης για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών, όταν συνοδεύονται από τον ή τη σύζυγο του δικαιούχου, είτε αυτό το πρόσωπο είναι ωφελούμενο μέλος είτε όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή από τους/τις συζύγους των δικαιούχων με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπονται ξεχωριστές διακοπές. Οι συνοδοί ΑμεΑ δεν μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν.

Αντίστοιχα, τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους, είτε αυτοί είναι ωφελούμενα μέλη είτε όχι.

Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος θελήσει να φύγει από το κατάλυμα πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησης. Τη μία την καταθέτει στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, είτε την ημέρα αναχώρησης είτε την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση.

Ο πάροχος, από την πλευρά του, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν ή ταυτόχρονα με το check out, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης. Παράλληλα διαβιβάζει ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατατέθηκε.

Όταν οι διακοπές πραγματοποιούνται από ωφελούμενα μέλη χωρίς τον δικαιούχο, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Οι περιοχές με περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις

Σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται αυξημένος αριθμός διανυκτερεύσεων χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία, πλην Σποράδων. Σε αυτές τις περιοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027.

Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για την περίοδο του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027. Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο τον χρόνο.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαδικασία έκδοσης

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι δωρεάν. Η διαδικασία προβλέπει ότι οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

Για καμία κατηγορία δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Τι ισχύει για τις περσινές επιταγές

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις επιταγές τους εξακολουθούν να έχουν δυνατότητα χρήσης τους.

Η προθεσμία για αυτούς λήγει στις 30 Ιουνίου 2026, ημερομηνία έως την οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος.