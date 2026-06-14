e-ΕΦΚΑ: Το σχέδιο για ταχύτερη απονομή συντάξεων

Πίνακας περιεχομένων

Σε νέα εποχή μπαίνει η απονομή των συντάξεων και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τον e-ΕΦΚΑ με λιγότερη αναμονή και λιγότερη γραφειοκρατία.

Σε νέα φάση η απονομή των συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς ο φορέας προχωρά σε έργα που έχουν ως βασικό στόχο να μειωθεί η αναμονή των ασφαλισμένων και να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκονται το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού.

Για τους πολίτες, το ζητούμενο είναι απλό: λιγότερες μετακινήσεις σε υπηρεσίες, πιο καθαρή εικόνα για τον ασφαλιστικό τους χρόνο και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, βεβαιώσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η αλλαγή δεν αφορά μόνο νέα ψηφιακά εργαλεία, αλλά έναν πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο τρόπο εξυπηρέτησης.

Το ασφαλιστικό ιστορικό περνά σε ψηφιακή μορφή

Ένα από τα βασικά έργα αφορά την ψηφιοποίηση 42.708.333 σελίδων ασφαλιστικής ιστορίας από τέως φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, ώστε τα στοιχεία που χρειάζονται για τις συντάξεις να είναι διαθέσιμα πιο άμεσα.

Η διαδικασία βασίζεται σε τεχνολογίες Intelligent Document Processing, οι οποίες επιτρέπουν την ψηφιοποίηση των εγγράφων, την εξαγωγή και επαλήθευση στοιχείων, αλλά και ανθρώπινο έλεγχο όπου αυτός απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η εξάρτηση από φυσικούς φακέλους και μειώνονται καθυστερήσεις που σήμερα επιβαρύνουν την απονομή συντάξεων.

Ένα ενιαίο σύστημα για εισφορές και ασφαλιστικό χρόνο

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ενοποιεί τα βασικά πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον. Μέσα από αυτό θα γίνεται ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου, με περισσότερη αυτοματοποίηση και καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου.

Το σύστημα θα συνδέεται με κρίσιμους φορείς, όπως η ΑΑΔΕ και το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ θα μπορεί να προσαρμόζεται πιο γρήγορα σε αλλαγές. Για τον ίδιο τον e-ΕΦΚΑ, αυτό σημαίνει πιο οργανωμένες ροές εργασίας, λιγότερα λάθη από χειροκίνητες διαδικασίες και σταδιακή απομάκρυνση από το έντυπο αρχείο.

Τι αλλάζει στην καθημερινή εξυπηρέτηση

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ασφαλιστική τους κατάσταση, τις εισφορές και το ιστορικό τους. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες θα γίνεται πιο εύκολα και με ασφάλεια, μέσα από ψηφιακά εργαλεία, όπως dashboard και εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Αλλαγές προβλέπονται και για τους εργοδότες, καθώς το νέο σύστημα φέρνει αυτοματοποίηση στις δηλώσεις και τις υποβολές, λιγότερο διοικητικό φόρτο και μία ενιαία διεπαφή επικοινωνίας με τον φορέα. Παράλληλα, οι αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων με άλλα συστήματα αναμένεται να μειώσουν τα σφάλματα και την ανάγκη για χειροκίνητους ελέγχους.

Η νέα εικόνα του e-ΕΦΚΑ

Τα δύο έργα παρουσιάστηκαν πρόσφατα παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, με έμφαση σε έναν e-ΕΦΚΑ πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο. Η τεχνολογία, όπως επισημαίνουν στελέχη του φορέα, αξιοποιείται ως εργαλείο διαφάνειας, αποδοτικότητας και καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού δημιουργεί επίσης τη βάση για μελλοντική αξιοποίηση των δεδομένων μέσω τεχνολογιών ανάλυσης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος είναι ο πολίτης να βλέπει στην πράξη λιγότερη γραφειοκρατία, πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και μικρότερες καθυστερήσεις στις ασφαλιστικές του υποθέσεις.