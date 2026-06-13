Πολλαπλό βιβλίο: Σοβαρές ενστάσεις για την επιλογή εγχειριδίων στο τέλος της χρονιάς

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Σε σοβαρό ζήτημα για τους συλλόγους διδασκόντων εξελίσσεται η διαδικασία επιλογής των νέων διδακτικών πακέτων για το σχολικό έτος 2027-2028, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποφασίσουν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, χωρίς επαρκή προετοιμασία, ενημέρωση και ουσιαστική μελέτη του υλικού.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής της για το πολλαπλό βιβλίο, καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να τοποθετηθούν στην ειδική συνεδρίαση με σχέδιο πρακτικού, στο οποίο επισημαίνεται ότι η επιλογή σχολικών εγχειριδίων αποτελεί κρίσιμη παιδαγωγική απόφαση και δεν μπορεί να γίνει βιαστικά, χωρίς να έχουν εξεταστεί τα βιβλία, το συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό και τα εγχειρίδια του εκπαιδευτικού.

Στο πρακτικό τονίζεται ότι, με βάση την υπουργική απόφαση 72907/ΓΔ4 της 4ης Ιουνίου 2026, οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν έως τις 29 Ιουνίου 2026, γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη μια ουσιαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή. Για τον λόγο αυτό προτείνεται το θέμα να επανέλθει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αφού προηγηθεί πραγματική ενημέρωση και συζήτηση για το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Σχέδιο πρακτικού για τη συνεδρίαση για το πολλαπλό βιβλίο»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου σε συνέχεια της υπ’ αρ. 75/08-6-2026 απόφασής του για το πολλαπλό βιβλίο, καλεί τους συλλόγους διδασκόντων στην ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο θέμα να τοποθετηθούν με το παρακάτω πρακτικό:

ΠΡΑΞΗ …..η …………… …./06/2026

Του Συλλόγου Διδασκόντων του ……ου Γυμνασίου / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ ………………………………

ΘΕΜΑ: «Ειδική συνεδρίαση για την επιλογή μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικων πακέτων που έχουνε ενταχθεί στο ΜΔΒ του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 για το σχολικό έτος 2027 – 2028».

Στο γραφείο συνεδριάσεων του ……ου Γυμνασίου / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ ……………………, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε σήμερα, ημέρα ………………. ……./06/2026 και ώρα ………… σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, με θέμα:

«Επιλογή μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών πακέτων που έχουν ενταχθεί στο Μ.Δ.Β. του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, για το σχολικό έτος 2027 – 2028» με βάση την Υ.Α. Αρίθμ. 72907/ΓΔ4»

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενημέρωση από την/τoν Διευθύντρια/ή του Σχολείου, για την κείμενη νομοθεσία και το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης.

Ακολούθησε γόνιμη και δημιουργική διαλογική συζήτηση, κατά την οποία κατατέθηκαν και εκφράστηκαν απόψεις στο Σύλλογο Διδασκόντων.

Όλα τα παραπάνω έλαβε υπόψη του ο Σύλλογος Διδασκόντων για να αποφασίσει.

Ως εκ τούτων αποφασίζει ομόφωνα (ή κατά πλειοψηφία) για την επιλογή μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών πακέτων που έχουν ενταχθεί στο Μ.Δ.Β., ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72907/ΓΔ4/4-6-2026 Υπουργική απόφαση «Επιλογή Διδακτικών Βιβλίων – Διδακτικών Πακέτων από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) για το Σχολικό Έτος 2027 – 2028» καλούμαστε ως σύλλογος διδασκόντων να λάβουμε απόφαση αναφορικά με τα διδακτικά βιβλία για το έτος 2027-2028 μέχρι την 29-6-2026, και ενώ η σχετική υπουργική απόφαση εξεδόθη στις 4-6-2026.

Εντός συνεπώς, ελάχιστων εργάσιμων ημερών και μάλιστα στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καλούμαστε να επιλέξουμε χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς να έχουμε λάβει επαρκή γνώση του περιεχομένου των εγχειριδίων τα βιβλία, που θα διδαχτούν οι μαθητές μας για το σχολικό έτος 2027-2028. Ωστόσο, η επιλογή σχολικών εγχειριδίων αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική, παιδαγωγική απόφαση, αφού το επιλεγμένο εγχειρίδιο σε κάθε μάθημα οφείλει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια με βασικά τις μορφωτικές καθώς και τις ψυχοσυναισθηματικές και ειδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Σε λίγες μόλις μέρες καλούμαστε να μελετήσουμε δεκάδες σχολικά εγχειρίδια, το αντίστοιχο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί, καθώς και τα εγχειρίδια του Δασκάλου, πράγμα αντικειμενικά αδύνατο και εκπαιδευτικά ριψοκίνδυνο. Επιπλέον, δεν έχουμε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα ή παρουσίαση των διδακτικών πακέτων ώστε να έχουμε βαθύτερη κατανόηση της παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης, της επιστημονικής και διδακτικής μεθοδολογίας που προτείνεται από τις συγγραφικές ομάδες.

Μια επιλογή, που δε θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των επιστημονικών και παιδαγωγικών δεδομένων και για την οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησής της στο μέλλον είναι πιθανόν να αποδειχθεί επιζήμια για την σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να αρνούμαστε να συμμορφωθούμε προς την υποχρέωση, που θεσπίζεται από την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο Σύλλογος Διδασκόντων δηλώνει, ότι αδυνατεί να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μέσα σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια και προτείνει να επανέλθει επι του θέματος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αφού προηγηθεί μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για το περιεχόμενο των νέων σχολικών εγχειριδίων.

Για τον σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.