Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Δείτε αν το παιδί σας είναι στη λίστα
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Αναρτήθηκαν τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2026 της ΔΥΠΑ.
Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της ΔΥΠΑ.
Το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω.
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Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.
Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis
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