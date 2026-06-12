Πτώση στις βάσεις 2026 σε ΟΛΑ τα πεδία! ΝΕΕΣ εκτιμήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ο Γιάννης Βαφειαδάκης, πρόεδρος της ΟΕΦΕ, αναφέρει σε άρθρο του στα «ΝΕΑ» ότι οι Πανελλαδικές 2026 κινήθηκαν σε δύο ταχύτητες, με πτώση στα «ρετιρέ» των σχολών και μικρότερες μεταβολές στις λιγότερο δημοφιλείς.

Πτώση στα «ρετιρέ» των σχολών και μικρότερες μεταβολές στα λιγότερο δημοφιλή τμήματα δείχνει η πρώτη αποτίμηση για τις Πανελλαδικές 2026, σύμφωνα με τον Γιάννη Βαφειαδάκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, ο οποίος μιλά στα «ΝΕΑ».

Με την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, η ΟΕΦΕ διαμορφώνει μια πρώτη εικόνα για την πορεία των βάσεων, χαρακτηρίζοντας τη φετινή χρονιά ως χρονιά «δύο ταχυτήτων». Από τη μία υπήρξαν μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που έβαλαν όριο στις πολύ υψηλές βαθμολογίες, ενώ από την άλλη υπήρχαν θέματα με σαφήνεια, στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Τα μαθήματα που έβαλαν όριο στην αριστεία

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαφειαδάκη, η επιλογή των θεμάτων δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Ωστόσο, σε αρκετά μαθήματα τέθηκαν σαφή όρια για την απόλυτη αριστεία.

Όπως προκύπτει από την αποτίμηση της ΟΕΦΕ, οι διαβασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να προσεγγίσουν μια βαθμολογία γύρω από τη βάση και πάνω από αυτή, όμως ήταν δυσκολότερο να φτάσουν σε βαθμούς 16-17 και άνω. Αυτό είναι το στοιχείο που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως τις υψηλόβαθμες σχολές.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Στο κοινό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, τα θέματα κρίθηκαν διαχειρίσιμα, με σαφή ζητούμενα στο κείμενο αναφοράς. Η ΟΕΦΕ επισημαίνει ότι δεν υπήρχαν ασάφειες, γεγονός που επιτρέπει σταθερές βαθμολογίες στη μεσαία κλίμακα.

Ωστόσο, η υποκειμενικότητα στη διόρθωση της Έκθεσης διατηρεί, όπως κάθε χρόνο, χαμηλά τα ποσοστά των πολύ υψηλών βαθμολογιών πάνω από το 17. Έτσι, το μάθημα λειτουργεί περισσότερο ως σταθεροποιητικός παράγοντας για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Αρχαία και Ιστορία στο 1ο πεδίο

Στα Αρχαία Ελληνικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, τα θέματα ήταν πιο απαιτητικά από την προηγούμενη χρονιά. Στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να στηριχθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, καθώς απαιτούνταν και άλλες γνώσεις.

Στο αδίδακτο, η απόδοση στη νέα ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού χαρακτηρίστηκαν βατές και αναμενόμενες. Στην Ιστορία, τα θέματα είχαν κλιμακούμενη δυσκολία, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν πολύ καλή προετοιμασία.

Μαθηματικά και Φυσική στο 2ο και 4ο πεδίο

Στα Μαθηματικά, που επηρεάζουν το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν ορθολογικά δομημένα και κλιμακούμενης δυσκολίας. Το βασικό εμπόδιο για τους υποψηφίους που στόχευαν στην αριστεία ήταν κυρίως το Δ4 θέμα.

Στη Φυσική, τα θέματα ήταν σαφή και με διαβαθμισμένη δυσκολία. Το Δ’ θέμα, με ερωτήματα από την Απλή Αρμονική Ταλάντωση και την Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, αναμένεται να ξεχωρίσει τους πραγματικά άριστους, χωρίς όμως να προκαλέσει εικόνα μαζικής αποτυχίας.

Χημεία και Βιολογία στις επιστήμες υγείας

Στη Χημεία, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν υψηλής δυσκολίας και απαιτούσαν από τους υποψηφίους καλή στρατηγική στη διαχείριση του χρόνου εξέτασης. Το μάθημα αναμένεται να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των επιδόσεων κυρίως στο 2ο και στο 3ο πεδίο.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

Στη Βιολογία, η ΟΕΦΕ εκτιμά ότι τα θέματα κινήθηκαν σε αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας, αν και ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι. Στο 3ο πεδίο, η Βιολογία θεωρείται ρυθμιστικός παράγοντας για τις υψηλόβαθμες σχολές.

Πληροφορική και Οικονομία στο 4ο πεδίο

Στην Πληροφορική, τα θέματα ήταν σαφή, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία, αντίστοιχη με τα περσινά. Παρά τα απαιτητικά σημεία, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αρκετές υψηλές βαθμολογίες.

Αντίθετα, η Οικονομία φαίνεται πως θα αποτελέσει το μεγάλο «φρένο» του 4ου πεδίου. Τα θέματα είχαν κλιμακούμενη δυσκολία, απαιτούσαν κριτική ικανότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και αποφυγή παγίδων, με στόχο να αναδειχθούν οι άριστα προετοιμασμένοι υποψήφιοι.

Βάσεις 2026: Τι αναμένεται να γίνει με Ιατρική και Νομική -Ποιά η τάση στις Πολυτεχνικές

Πού αναμένεται πτώση στις σχολές

Στο 1ο πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η εικόνα δείχνει πτωτικές τάσεις κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως η Νομική και η Ψυχολογία. Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές αναμένονται μικρές μεταβολές, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής να εξακολουθεί να λειτουργεί ως όριο εισόδου.

Στο 2ο πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, η πτωτική τάση φαίνεται να ξεκινά από τις περιζήτητες σχολές. Οι Πολυτεχνικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Μαθηματικά και Φυσικά Τμήματα, εκτιμάται ότι θα δεχθούν πιέσεις.

Ιατρικές, Πληροφορική και Οικονομικά

Στο 3ο πεδίο, των Επιστημών Υγείας και Ζωής, η Βιολογία σε συνδυασμό με τη Χημεία αναμένεται να πιέσει τις βάσεις προς τα κάτω. Για τις Ιατρικές Σχολές εκτιμάται πτώση, καθώς οι υποψήφιοι που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα, δηλαδή βαθμολογίες 19-20, θα είναι λιγότεροι.

Στο 4ο πεδίο, η Πληροφορική μπορεί να δώσει αρκετά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Στα δημοφιλή Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών της Αθήνας, οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, ενώ στα περιφερειακά τμήματα οι μεταβολές θα είναι μικρές.

Η εικόνα που περιμένουν οι υποψήφιοι

Συμπερασματικά, ο Γιάννης Βαφειαδάκης εκτιμά στα «ΝΕΑ» ότι οι Πανελλαδικές του 2026 δεν οδηγούν σε ακραίες ανατροπές. Η φετινή εικόνα δείχνει ότι οι επαρκώς προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν καλά, αλλά η διαδρομή προς την απόλυτη αριστεία ήταν πιο δύσκολη.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών, που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες, θα κλειδώσουν την τελική εικόνα για τις βάσεις. Μέχρι τότε, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πίεση στις υψηλόβαθμες σχολές και μικρότερες μεταβολές στις λιγότερο δημοφιλείς.