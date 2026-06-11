Πολεοδομίες: Σε εξέλιξη η έρευνα για το κύκλωμα – Έδωσαν 20.000 για παρέμβαση σε έλεγχο Πόθεν Έσχες

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα διαφθοράς στις Πολεοδομίες της Αττικής, με τις αστυνομικές έρευνες να στρέφονται στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με το in, ο ρόλος τους αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., όπου γινόταν λόγος για υπαλλήλους που κάλυπταν πολεοδομικές παραβάσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και για παρεμβάσεις προκειμένου να διαγραφούν τα σχετικά πρόστιμα.

Η πολύμηνη παρακολούθηση και έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τη δομή του κυκλώματος που λυμαινόταν Πολεοδομίες στην Αττική, τους ρόλους των μελών και τη δράση τους. Υπενθυμίζεται ότι οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους υποστήριξαν την αθωότητά τους.

Τα δύο ηγετικά μέλη καθοδηγούσαν, συντόνιζαν τις επαφές και τις διαδικασίες και καθόριζαν τα χρηματικά ανταλλάγματα που ζητούσαν. Ο 58χρονος ήταν πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης Κηφισιάς και η 59χρονη σύζυγός του, γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου, με πλούσιο βιογραφικό και άριστη γνώση των πολεοδομικών κανονισμών και διαδικασιών. Χαρακτηρίζεται ως ο «άνθρωπος που βρίσκει λύσεις».

Ακολούθησαν διαδοχικές καταγγελίες από τον Ιούλιο του 2024 και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτες αφορούσαν σε ενέργειες υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπτερα και ακολούθησαν οι καταγγελίες που αφορούσαν σε υπηρεσίες της Πολεοδομίας των Δήμων Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής και Μαρκόπουλου, όπου φέρεται μηχανικός να κατέβαλλε γρηγορόσημο για την έκδοση αδειών οικοδόμησης.

Η προσπάθεια παρέμβασης σε Πόθεν Έσχες

Τα οικονομικά στοιχεία του φερόμενου ηγετικού ζευγαριού βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Μάλιστα, η δικογραφία περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζήτημα αυτό, καθώς το ζευγάρι φέρεται να κατέβαλε 20.000 ευρώ μέσω μεσολαβητών για να «διευθετηθεί» εκκρεμής υπόθεση Πόθεν Έσχες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούσαν το Πόθεν Έσχες τους, φέρονται να αναζήτησαν τρόπους παρέμβασης στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσω μεσολαβητών καταβλήθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ με την προσδοκία να υπάρξει παρέμβαση υπέρ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε, η υπόθεση ακολούθησε κανονικά τη δικαστική της πορεία και τελικά το ζευγάρι δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Οι έρευνες της Αστυνομίας εστιάζουν και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να νομιμοποιούνταν έσοδα που αποδίδονται στην παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και αγορές έργων τέχνης μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι είχε αποκτήσει πολυτελές ακίνητο στην Κύθνο, ενώ ερευνώνται και αγορές έργων τέχνης που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σε τιμές που ξεπερνούσαν κατά πολύ την πραγματική τους αξία.

Τεράστιες «διευκολύνσεις» με το αζημίωτο

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο διαβιβαστικό είναι χαρακτηριστικές του πόσο μακριά είχαν φτάσει τα πλοκάμια του κυκλώματος στις Πολεοδομίες. Σε υπό ανέγερση κατοικία στην Εκάλη, μέλος του κυκλώματος κάνει καταγγελία έπειτα από αυτοψία, ο ιδιοκτήτης του υπόσχεται αμοιβή και από εκεί και πέρα παραπέμπεται σε άλλα μέλη, μέχρι που η «συνεννόηση» καταλήγει σε άρση της διακοπής εργασιών τον Νοέμβριο του 2025.

Σε άλλες περιπτώσεις, το κύκλωμα υπόσχεται μεσολάβηση σε επιτροπές ελέγχου που γνωμοδοτούσαν προκειμένου να ανεγερθεί εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Αντίστοιχες εξυπηρετήσεις γίνονται για «τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών, ακόμα και σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας για παράνομη κατασκευή στον 7ο όροφο.

Επίσης «εξασφαλίζονται» με το αζημίωτο θετικές γνωμοδοτήσεις για υποθέσεις ακινήτων που υπάγονται σε ειδικούς περιορισμούς, όπως στον Κεραμεικό όπου σε ανάλογη υπόθεση είχε ζητηθεί οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 40.000 ευρώ.