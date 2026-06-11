Νέες ταυτότητες: Δείτε τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

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Οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τις 3 Αυγούστου 2026, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για ταξίδια στο εξωτερικό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με τις νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες ταυτότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα παλαιά έγγραφα που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026 ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αυτό σημαίνει ότι οι παλιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Όσοι δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα έως τότε θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, εφόσον διαθέτουν.

Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου 2026

Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα θεωρούνται πλέον έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η αλλαγή αφορά κυρίως τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η ημερομηνία αυτή δεν επηρεάζει, προς το παρόν, τη σχέση των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο και τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, για ταξίδια εκτός Ελλάδας, η έκδοση νέας ταυτότητας ή η χρήση διαβατηρίου καθίσταται ουσιαστικά απαραίτητη.

Γιατί αντικαθίστανται οι παλιές ταυτότητες

Η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων ταυτοποίησης. Οι παλιές ταυτότητες κυκλοφορούν για δεκαετίες και δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας.

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

Η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών τις καθιστά πιο ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση. Οι νέες ταυτότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας και ταυτοποίησης.

Τι ισχύει για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακόμη και για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαβατήριο, εφόσον έχουν.

Ορισμένες χώρες ενδέχεται να συνεχίσουν να δέχονται τις παλαιές ταυτότητες ως μέσο ταυτοποίησης επισκεπτών. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μετά την κρίσιμη ημερομηνία να υπάρξει απόρριψη σε συνοριακούς ελέγχους ή από αεροπορικές εταιρείες.

Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για τους πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ. Επιπλέον απαιτείται ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τι πρέπει να γίνει πριν από το ραντεβού

Τα ηλεκτρονικά παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα. Η προετοιμασία αυτή είναι απαραίτητη για να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία έκδοσης.

Ο πολίτης πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πληρωμή των e-παραβόλων και να εμφανιστεί στην Αρχή Έκδοσης την ημέρα και την ώρα που έχει οριστεί. Η μη ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια διαλέγει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Αν τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης θα πρέπει να τα ενημερώσει ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Επιβεβαίωση, αλλαγή και ακύρωση ραντεβού

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο πολίτης λαμβάνει email με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξή του. Πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού αποστέλλονται και υπενθυμίσεις στο email που έχει δηλωθεί.

Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης δεν ακολουθεί την απλή ηλεκτρονική διαδικασία ραντεβού. Πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Η αρμόδια Αρχή καθορίζεται με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του πολίτη στην Ελλάδα. Από εκεί ζητείται τηλεφωνικά ο προγραμματισμός ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Πρώτη έκδοση και χρόνος παράδοσης

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Στις περιπτώσεις ανηλίκων, τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, με τα απαραίτητα έγγραφα.

Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες.

Καθυστερήσεις και έκτακτες περιπτώσεις

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα για νέες ημερομηνίες ή να αναζητούν διαθέσιμα ραντεβού σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.