Πολλαπλό βιβλίο: Οργή εκπαιδευτικών για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα

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Έντονη αντίδραση προκαλεί στην ΕΛΜΕ Λήμνου η υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων του 2027-2028 από το λεγόμενο «πολλαπλό βιβλίο», με την Ένωση να ζητά την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται έως τις 29 Ιουνίου 2026 να επιλέξουν τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη σχολική χρονιά μέσα σε συνθήκες πίεσης και συσσωρευμένων προβλημάτων.

Η ΕΛΜΕ Λήμνου ασκεί σκληρή κριτική τόσο στον χρόνο όσο και στον τρόπο με τον οποίο προωθείται η διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τον αναγκαίο χρόνο, την επιστημονική στήριξη και τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις για να μελετήσουν ουσιαστικά τα νέα εγχειρίδια. Παράλληλα, καλεί την ΟΛΜΕ να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την οργάνωση της απάντησης του κλάδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Λήμνου:

Για την υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο «πολλαπλό βιβλίο».

Η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, με υπουργική απόφαση λίγες ημέρες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, απογειώνουν την «πολλαπλή» προσπάθεια εξαπάτησης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών, με αφορμή και τη διαδικασία επιλογής από τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών εγχειριδίων της μεθεπόμενης χρονιάς. Καλούν τα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, έως τις 29/6/2026, να επιλέξουν τα βιβλία για το σχολικό έτος 2027-2028.

Με ακόμα μια παιδαγωγικά αστήριχτη και έωλη απόφαση-οδηγία προς τα σχολεία, που πασχίζουν κυριολεκτικά να ολοκληρώσουν ομαλά μια από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων χρόνων, η Υπουργός Παιδείας προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Αντί να ασχοληθεί με την προετοιμασία της επόμενης χρονιάς, με τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργεί και εντείνει η πολιτική της εξοικονόμησης και των περικοπών σε πόρους και ανάγκες των σχολείων (βλ. προσλήψεις, χρηματοδότηση, παράλληλη στήριξη, ολοήμερα κ.α.) που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και έχει εξουθενώσει τα σχολεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρά σε μια απαράδεκτη, τόσο ως προς την ουσία της όσο και ως προς τη χρονική στιγμή, απόφαση επιλογής «πολλαπλού βιβλίου».

Πέρα από το θέμα της ουσιαστικής κριτικής των νέων σχολικών εγχειριδίων και κυρίως της λογικής κατάταξης και κατηγοριοποίησης που υποκρύπτει η δυνατότητα διαφοροποίησης της επιλογής ανά σχολική μονάδα, υπάρχει το αντιεπιστημονικό σε πολλές περιπτώσεις περιεχόμενό τους, η απαράδεκτη διαδικασία συγγραφής χωρίς καμία πειραματική και επιστημονική προϋπόθεση, οι αναθέσεις με όρους εμπορίου και κερδοσκοπίας σε ιδιώτες κ.α. Η ίδια αγοραία λογική ακολουθείται και κατά τη διαδικασία επιλογής των σχολικών βιβλίων.

Οφείλουν να απαντήσουν οι φωστήρες του ΥΠΑΙΘΑ, πότε πρόλαβαν, με ποια διαδικασία, με ποια στήριξη ή επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγιση, να μελετήσουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πράξης τα νέα εγχειρίδια; Μόλις στις αρχές Απρίλη ανακοινώθηκαν 230 νέα βιβλία και ζητείται, με διαδικασίες «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», να επιλέξει ένας εκπαιδευτικός το βιβλίο που θα διδάξει σε δύο χρόνια από σήμερα. Ποια παιδαγωγική λογική επιτάσσει μια τόσο σημαντική και σοβαρή διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τέτοιους απαράδεκτους όρους;

Η Κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και όσοι στηρίζουν αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική έχουν ακέραιη την ευθύνη για την οργή και την αγανάκτηση που μεγαλώνει στα σχολεία. Τέτοιες επικοινωνιακές πρακτικές «βιτρίνας» συνθλίβονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα που βιώνουμε χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα στις σχολικές μονάδες.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να σταματήσει να απαξιώνει και να προκαλεί τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που στηρίζουμε τα σχολεία χωρίς καμία πραγματικά αρωγή.

Καλούμε εδώ και τώρα το ΥΠΑΙΘΑ να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τα απαράδεκτα χρονοδιαγράμματα.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να οργανώσει κεντρικά την απάντηση του κλάδου απέναντι στην απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο.

Μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του κινήματος χρειάζεται να οργανωθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια ουσιαστική διαδικασία ενημέρωσης και συζήτησης για τις στοχεύσεις και το περιεχόμενο του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου» και των νέων σχολικών εγχειριδίων.