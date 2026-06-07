Πολλαπλό βιβλίο: Αντιδράσεις για την επιλογή εγχειριδίων μέσα σε 13 ημέρες

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Η διαδικασία επιλογής διδακτικών εγχειριδίων στο πλαίσιο του «πολλαπλού βιβλίου» προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΠΕ να καταγγέλλει ασφυκτικές προθεσμίες και προχειρότητα από την πλευρά του ΥΠΑΙΘΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν μέσα σε μόλις 13 ημέρες χιλιάδες σελίδες διδακτικού υλικού για το σχολικό έτος 2027-2028, σε μια περίοδο αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Το «Πολλαπλό Βιβλίο» δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν βιασύνης και εκβιαστικών προθεσμιών

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ πιστή στην τακτική των αιφνιδιασμών, επιχειρεί, για άλλη μια φορά, να υλοποιήσει μια μείζονα εκπαιδευτική αλλαγή, την επιλογή διδακτικών εγχειριδίων στο πλαίσιο του «πολλαπλού βιβλίου» για το σχολικό έτος 2027-2028, με όρους απόλυτης προχειρότητας.

Η απαίτηση να ολοκληρωθεί η επιλογή βιβλίων έως τις 18 Ιουνίου, μέσα σε ένα ασφυκτικό περιθώριο μόλις 13 ημερών, αποτελεί πρόκληση προς το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου. Το ΥΠΑΙΘΑ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσα στον καταιγισμό των υπηρεσιακών υποχρεώσεων του τέλους της χρονιάς (βαθμολογίες, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων κλπ), να αξιολογήσουν το διδακτικό υλικό για το μεθεπόμενο σχολικό έτος.

Ας είμαστε ρεαλιστές: Πρόκειται για μια διαδικασία-παρωδία.

Πώς είναι δυνατόν να αξιολογηθούν υπεύθυνα, επιστημονικά και παιδαγωγικά χιλιάδες σελίδες διδακτικού υλικού σε διάστημα δύο εβδομάδων;

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι «διεκπεραιωτές» που θα βάλουν μια υπογραφή κάτω από κυβερνητικά υποδείγματα. Η επιλογή εγχειριδίου απαιτεί ενδελεχή μελέτη, κριτική ανάγνωση, σύγκριση και συλλογική συζήτηση στους Συλλόγους Διδασκόντων.

Το πλέον τραγελαφικό είναι ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ ζητά από τους εκπαιδευτικούς, μέσω εγκυκλίου, να επιλέξουν σήμερα τα βιβλία που θα διδάσκονται το σχολικό έτος 2027-2028, χωρίς να γνωρίζουν τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε στα σχολεία, τις ανάγκες των μαθητών τους, τυχόν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών ή τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού. Πρόκειται για μια επιλογή που αποκαλύπτει τον πρόχειρο και αποσπασματικό τρόπο με τον οποίο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ αντιμετωπίζει μια τόσο κρίσιμη παιδαγωγική διαδικασία.

Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η κρίση μας σε μια τυφλή, «fast-track», διαδικασία που υποτιμά τη νοημοσύνη μας και ακυρώνει την ίδια την έννοια της παιδαγωγικής επιλογής.

Η επιλογή διδακτικών εγχειριδίων δεν είναι μια τεχνική ή γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγική πράξη που προϋποθέτει χρόνο, διάλογο και εμπιστοσύνη στην επαγγελματική κρίση των εκπαιδευτικών. Όταν το ΥΠΑΙΘΑ επιβάλλει ασφυκτικές προθεσμίες, στην πράξη αναιρεί τις ίδιες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να εγγυηθούν μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη επιλογή.

Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΠΕ απαιτούμε:

1. Απόσυρση της εγκυκλίου και άμεση μεταφορά της διαδικασίας από τον Σεπτέμβριο: Η επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων πρέπει να γίνει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Μόνο τότε οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο και την ηρεμία να μελετήσουν τα προτεινόμενα βιβλία και να καταλήξουν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις που θα υπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες των μαθητών τους.

2. Όχι στον εμπαιγμό: Η κυβέρνηση, ενώ ευαγγελίζεται το «πολλαπλό βιβλίο», στην πράξη το υπονομεύει, μετατρέποντάς το σε μια γραφειοκρατική φάρσα. Το «πολλαπλό βιβλίο» απαιτεί σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στον παιδαγωγικό του ρόλο, όχι εκβιαστικές προθεσμίες.

3. Ουσιαστική διαβούλευση: Απαιτούμε τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για μια πραγματικά δημοκρατική και επιστημονική διαδικασία, μακριά από τον αυταρχισμό των «τελεσίγραφων» του Ιουνίου.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβει τις ευθύνες της. Η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν εξαντλείται σε επικοινωνιακά παιχνίδια και αυθαίρετες προθεσμίες.

Το πολλαπλό βιβλίο προϋποθέτει εμπιστοσύνη στην επιστημονική και παιδαγωγική κρίση των εκπαιδευτικών. Και η εμπιστοσύνη δεν αποδεικνύεται με ασφυκτικές προθεσμίες και διαδικασίες-εξπρές.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε με τη σιωπή μας μια διαδικασία που απαξιώνει το λειτούργημά μας και τη γνώση.