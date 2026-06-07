Πανελλήνιες 2026 – Απαντήσεις και σχολιασμός για την Ηλεκτροτεχνία II

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Άλλη μια φορά τα θέματα σε αρκετά σημεία θύμιζαν…Φυσική.

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις/λύσεις των θεμάτων στις πανελλήνιες 2026 για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ηλεκτροτεχνία II» των ΕΠΑ.Λ. Το ipaidia.gr δημοσιεύει τον συνοδευτικό σχολιασμό, όπως έχουν συνταχθεί από την επιστημονική ομάδα της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Η.Ε.)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα κάλυπταν σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης και απευθύνονταν κυρίως σε υποψηφίους με πολύ καλή προετοιμασία και ουσιαστική κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθήματος. ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ 90+.

Απαιτητικά θέματα (για αυτούς που είχαν σκοπό να γράψουν πάνω από 90) με ιδιαίτερα ερωτήματα όπως το Α1γ(ασάφεια), Γ4, Γ5, Δ3 και Δ4.

Άλλη μια φορά σε αρκετά σημεία θύμιζαν…Φυσική.

ΘΕΜΑΤΑ Α και Β

Ασάφεια με το Α1γ. Η επιτροπή το έδωσε Σ ως απάντηση, αλλά υπάρχει ασάφεια, γιατί είναι : Λ (σύμφωνα με το βιβλίο στη σελ. 470) και Σ (σύμφωνα με το βιβλίο στη σελ. 471) ! Δεν θα έπρεπε να μπει Σ – Λ από την ανακεφαλαίωση (που συνοψίζει σε μία σελίδα όλη τη θεωρία) όταν το έχει διαφορετικά και αναλυτικά πριν στο βιβλίο.

Το ίδιο ερώτημα Σ-Λ είχε πέσει το 2017 με αναφορά όμως στη σελ. 470 και όχι προφανώς στην ανακεφαλαίωση της σελ. 471. Η απάντηση τότε ήταν Σ, γιατί έκανε αναφορά σε zener και αντίσταση. Δεν μπορεί προφανώς να είναι και του 2017 και του 2026 σωστές οι δύο διατυπώσεις. Θα πρέπει να δοθεί οδηγία στους βαθμολογητές να παρθούν και οι δύο απαντήσεις σωστές.

Προσοχή ήθελε στο ερώτημα Β2 να σκεφτούν οι υποψήφιοι ότι είναι κύκλωμα πυκνωτή , άρα η ένταση προηγείται της τάσης κατά 90ο .

Τα υπόλοιπα ερωτήματα κρίνονται αναμενόμενα και μπορούσε να τα γράψει η πλειοψηφία των υποψηφίων.

ΘΕΜΑ Γ

Για το ερώτημα Γ4. Οι μαθητές θα έπρεπε να σκεφτούν ότι επειδή η τάση u δεν αλλάζει , δεν αλλάζει και η συχνότητα. Σίγουρα θα δυσκολευτούν αρκετά . Οι μαθητές από το βιβλίο είναι εξοικειωμένοι ότι αλλάζει η συχνότητα στο συντονισμό.

Το ερώτημα Γ5 (8 μονάδες), Οι πλευρικές συχνότητες ως τύποι υπάρχουν σε λυμένη άσκηση στη σελ. 419, στην ενότητα παράλληλος συντονισμός (εκτός ύλης) , ισχύουν βέβαια και σε συντονισμό σε σειρά , αλλά δεν υπάρχει σχετική αναφορά ότι ισαπέχουν από το fo στην ενότητα που είναι εντός ύλης. Μόνο αν το έχει αναφέρει συνάδελφος μέσα στην τάξη και επιπλέον να είχε λύσει την άσκηση 3 σελ. 421, με αναφορά στο λυμένο της σελ. 419.

ΘΕΜΑ Δ

Για πολύ καλά διαβασμένους μαθητές τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 (14 μονάδες). Έπρεπε οι μαθητές να εργαστούν διαφορετικά από τη λογική παρόμοιων ερωτημάτων των παρελθόντων ετών και των λυμένων ασκήσεων του βιβλίου.

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