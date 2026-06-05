Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική; Δείτε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη

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Όπως όλα δείχνουν, τα σημερινά θέματα δεν είχαν ενιαίο επίπεδο δυσκολίας και διαφοροποιούνται αρκετά ανά μάθημα.

Πανελλήνιες 2026: Το iPaidia.gr ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη για τα σημερινά θέματα κι εκείνη απάντησε πως, τα Λατινικά ήταν τα πιο βατά από τα τρία μαθήματα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Η Πληροφορική είχε μέτρια προς αυξημένη δυσκολία, κυρίως λόγω έκτασης και απαιτήσεων στον προγραμματισμό. Η Χημεία φαίνεται να ήταν το πιο απαιτητικό μάθημα της ημέρας, με αρκετά σημεία που ξεχώριζαν τους πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λατινικά: βατά έως μέτρια

Στα Λατινικά Προσανατολισμού, τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν βατά για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η μετάφραση βασίστηκε σε διδαγμένα αποσπάσματα, ενώ οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού κινούνται σε αναμενόμενη ύλη, με ζητούμενα όπως πτώσεις, βαθμοί επιθέτων, ρηματικοί τύποι, μετοχές και αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων.

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Η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στα συντακτικά ζητούμενα του Δ2, όπου απαιτούνταν καλή κατανόηση της δευτερεύουσας πρότασης, σύμπτυξη σε μετοχή και εναλλακτικοί τρόποι δήλωσης του σκοπού. Συνολικά, δεν φαίνονται θέματα-παγίδες, αλλά απαιτούσαν ακρίβεια και καθαρή γνώση της θεωρίας.

Χημεία: απαιτητικά, με κλιμάκωση

Στη Χημεία Προσανατολισμού, τα θέματα ήταν σαφώς πιο απαιτητικά. Το Θέμα Α ξεκινά με βασικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους, όμως από το Θέμα Β και μετά η δυσκολία ανεβαίνει, με ερωτήματα σε ηλεκτρονιακές δομές, οξειδοαναγωγή, ισχύ οξέων, ωσμωτικά φαινόμενα και καμπύλη ογκομέτρησης.

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Τα Θέματα Γ και Δ απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη, καλή γνώση οργανικής χημείας, ισορροπιών, θερμοχημείας και ταχυτήτων αντίδρασης. Ιδιαίτερα το Γ2 με τις ισομερείς αλκοόλες και τα δεδομένα αντιδράσεων, καθώς και το Δ1 με ισορροπία, απόδοση, Kc και ενθαλπία σχηματισμού, ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας.

Πληροφορική: μέτρια προς απαιτητική

Στην Πληροφορική Προσανατολισμού, τα πρώτα ερωτήματα ήταν αρκετά προσιτά, με θεωρία, σωστό-λάθος, δομές δεδομένων και βασικές έννοιες της ΓΛΩΣΣΑΣ. Το Θέμα Β, όμως, είχε πιο απαιτητικό χαρακτήρα, καθώς περιλάμβανε κληρονομικότητα/πολυμορφισμό, μετατροπή επανάληψης και συμπλήρωση αλγορίθμου ταξινόμησης πίνακα με ζεύγη τίτλου-συγγραφέα.

Τα Θέματα Γ και Δ ήταν μεγάλα προγραμματιστικά ζητήματα. Το Γ ζητούσε πρόγραμμα για αποθέματα 150 υποκαταστημάτων, ενώ το Δ ζητούσε επεξεργασία πίνακα 15 μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για 30 ημέρες, υπολογισμό μέσων τιμών, αναζήτηση, ταξινόμηση και συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές χρειάζονταν καλή διαχείριση χρόνου και άνεση σε πίνακες, ελέγχους εγκυρότητας, υποπρογράμματα και ταξινόμηση.