Καύσωνες στην Ευρώπη: Τα ρεκόρ που ανησυχούν τους επιστήμονες

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Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900, ενώ ρεκόρ θερμοκρασιών σημειώθηκαν και στη Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη.

Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900, χρονιά από την οποία τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία, επιβεβαιώνοντας την τάση των ολοένα υψηλότερων θερμοκρασιών στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, ρεκόρ σημειώθηκε και στη Νορβηγία, όπου η φετινή άνοιξη ήταν η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1901, με τους επιστήμονες να συνδέουν την εικόνα αυτή με την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής.

Η πιο θερμή άνοιξη στη Γαλλία από το 1900

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Météo-France, η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία για το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου διαμορφώθηκε στους 13,8 βαθμούς Κελσίου.

Η τιμή αυτή είναι κατά 1,7 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής.

Το νέο ιστορικό υψηλό ξεπέρασε τις ιδιαίτερα θερμές ανοιξιάτικες περιόδους του 2011 και του 2020.

Το 2011 η απόκλιση είχε φτάσει το +1,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ το 2020 είχε διαμορφωθεί στο +1,3 βαθμούς Κελσίου.

Ο πρώιμος καύσωνας που έφερε δεκάδες ρεκόρ

Καθοριστικό ρόλο στο νέο ρεκόρ έπαιξε το έντονο κύμα ζέστης που έπληξε τη Γαλλία στα τέλη Μαΐου.

Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν σε επίπεδα που συνήθως παρατηρούνται στα μέσα του καλοκαιριού.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι καταρρίφθηκαν πολυάριθμα μηνιαία ρεκόρ σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την υγρασία στην ξηρασία

Η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων άλλαξαν γρήγορα την εικόνα των εδαφών στη Γαλλία.

Εδάφη που στην αρχή της άνοιξης ήταν υγρά μετατράπηκαν μέχρι το τέλος της περιόδου σε ιδιαίτερα ξηρά.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πώς τα έντονα θερμά επεισόδια μπορούν να επιταχύνουν τις συνθήκες ξηρασίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και στη Νορβηγία

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στη Νορβηγία, όπου το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας ανακοίνωσε την πιο θερμή άνοιξη από το 1901.

Οι μέσες θερμοκρασίες βρέθηκαν κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία από το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό.

Η Αρκτική στο επίκεντρο της ανησυχίας

Στο Σβάλμπαρντ, οι θερμοκρασίες του Απριλίου ήταν κατά 5 έως 6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την εικόνα αυτή στην ταχύτερη θέρμανση της Αρκτικής σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη.

Η μείωση των πάγων και της χιονοκάλυψης ενισχύει το φαινόμενο, καθώς οι πιο σκοτεινές επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει ευρύτερα το κλίμα της Ευρώπης, η οποία θερμαίνεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη είναι πλέον η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο.

Η τάση αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις αλλαγές που καταγράφονται στην Αρκτική.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων κάνει τα κύματα καύσωνα συχνότερα.

Τα ίδια φαινόμενα γίνονται επίσης εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υγεία, τα οικοσυστήματα και την παραγωγή τροφίμων.

Ο κίνδυνος από το Ελ Νίνιο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, υπάρχει πιθανότητα 80% να αναπτυχθεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο κατά το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου.

Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ενισχύσει την ξηρασία, τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία κύματα ζέστης σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά τα επόμενα χρόνια.

Αυτό σημαίνει αυξημένο κίνδυνο για θερμικό στρες, ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο αισθητή.