Ψηφιακό ευρώ: Τι θα αλλάξει στις συναλλαγές

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Το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να περάσει σε πιλοτική εφαρμογή το 2027, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει ενημερωτικές καμπάνιες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τοποθετεί την πιλοτική εφαρμογή του νέου μέσου πληρωμών μέσα στο 2027.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας εργασίας της ΕΚΤ για το Digital Euro, Πιέρο Τσιπολόνε, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πότε θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει να προχωρήσει μέσα στο 2027 στην πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πιλοτική αυτή φάση θα αποτελέσει το πρώτο πρακτικό βήμα για τη δοκιμή του νέου μέσου πληρωμών στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε ομάδες πολιτών όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία.

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Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία χρήσης θα αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών

Ο Νίκος Παπανδρέου επισήμανε ότι, παρά την πρόοδο που έχει γίνει γύρω από το ψηφιακό ευρώ, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί επαρκώς.

Όπως τόνισε, χρειάζεται σαφής πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας του νέου μέσου πληρωμών και για τις δυνατότητες που θα προσφέρει στην καθημερινότητα.

Ο Πιέρο Τσιπολόνε αναγνώρισε ότι η ενημέρωση του κοινού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία του ψηφιακού ευρώ.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η πρώτη καμπάνια το 2027

Κατά την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να ξεκινήσει και η πρώτη οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών.

Στόχος της καμπάνιας θα είναι να εξοικειωθούν οι πολίτες με το ψηφιακό ευρώ και τις βασικές λειτουργίες του.

Η ενημέρωση θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το νέο μέσο πληρωμών δεν αφορά μόνο τεχνικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αφορά άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές τα επόμενα χρόνια.

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά μαζί με αυτά και με τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Η σημασία του, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη συζήτηση, δεν περιορίζεται σε τεχνοκρατικό επίπεδο.

Το ψηφιακό ευρώ συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς θα προσφέρει έναν νέο τρόπο για ασφαλείς συναλλαγές.

Τι θα αλλάξει στις συναλλαγές

Το νέο μέσο πληρωμών αναμένεται να δώσει στους πολίτες μια ακόμη επιλογή για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

Η βασική του διαφορά είναι ότι θα αποτελεί ευρωπαϊκά ελεγχόμενο ψηφιακό τρόπο πληρωμής.

Ο Νίκος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι το ψηφιακό ευρώ αφορά άμεσα τους πολίτες, καθώς θα μπορεί να ενταχθεί στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Το ζητούμενο είναι οι πολίτες να γνωρίζουν εγκαίρως πώς θα λειτουργεί, πού θα μπορεί να χρησιμοποιείται και τι δυνατότητες θα προσφέρει.

Η ευρεία ενημέρωση το 2028

Στο επόμενο στάδιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει για το 2028 μια ευρύτερη επικοινωνιακή εκστρατεία.

Η καμπάνια αυτή θα γίνει σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος θα είναι να ενημερωθούν πλήρως τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις για τη χρήση του ψηφιακού ευρώ.

Η ενημέρωση θα καλύπτει και τις αλλαγές που αναμένεται να φέρει το νέο μέσο πληρωμών στο ευρωπαϊκό σύστημα συναλλαγών τα επόμενα χρόνια.

Το επόμενο βήμα για την Ευρώπη

Η πορεία προς το ψηφιακό ευρώ δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προετοιμάζει σταδιακά την επόμενη φάση των πληρωμών στην Ευρώπη.

Η πιλοτική εφαρμογή του 2027 και η ευρεία καμπάνια του 2028 αποτελούν βασικούς σταθμούς στον σχεδιασμό.

Το κρίσιμο ζητούμενο θα είναι η κατανόηση και η αποδοχή του νέου μέσου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ενημέρωση του κοινού αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία του ψηφιακού ευρώ.