Τράπεζες: Τι αλλάζει σε δάνεια, κάρτες και συναλλαγές

Οι τράπεζες μπαίνουν στο επίκεντρο νέας νομοθετικής παρέμβασης, καθώς μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, περιγράφοντας το πλαίσιο που προωθείται για την καταναλωτική πίστη.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και συναλλαγές έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στους όρους δανεισμού και η ουσιαστική προστασία των καταναλωτών από χρεώσεις και πρακτικές που θεωρούνται καταχρηστικές.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να βάλει τέλος στο καθεστώς των «ψιλών γραμμάτων» στις συμβάσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες πριν υπογράψουν.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο στοχεύει στον περιορισμό καταχρηστικών συμπεριφορών σε βάρος των πολιτών. Η παρέμβαση αφορά την καθημερινή σχέση των καταναλωτών με πιστωτικά προϊόντα, όπως δάνεια, κάρτες και συναλλαγές χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις.

Δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες

Μία από τις βασικές προβλέψεις είναι η δυνατότητα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Η υπαναχώρηση θα μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται αιτιολογία.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τη θέση του καταναλωτή απέναντι σε συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Δίνει χρονικό περιθώριο επανεξέτασης μετά την υπογραφή, χωρίς πρόσθετη αιτιολόγηση.

Τι προβλέπεται για τις συμβάσεις μέσω εφαρμογών

Τράπεζες: Έρχεται «κόφτης» στις χρεώσεις

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις όπου οι σχετικές συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης θα μπορεί να ζητήσει να μιλήσει με το ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποσκοπεί στο να μη μένει ο καταναλωτής μόνο απέναντι σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Έτσι, ενισχύεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πιστωτή πριν ή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Πλαφόν στην προσαύξηση των δανείων

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται και πλαφόν στην προσαύξηση από τέτοιου είδους δάνεια κατά την περίοδο αποπληρωμής. Το πλαφόν κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά την επιβάρυνση που μπορεί να προκύπτει όσο ο καταναλωτής ξεχρεώνει το δάνειο. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστεί η υπερβολική αύξηση της τελικής οφειλής.

Χωρίς αναδρομική ισχύ το νομοσχέδιο

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά. Δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Όπως έχει επισημάνει, η αναδρομικότητα θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα και αδικίες μεταξύ πολιτών. Η αναφορά αφορά τη διάκριση ανάμεσα σε όσους έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους και σε όσους δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.

Περισσότερη διαφάνεια πριν από την υπογραφή

Οι πιστωτές θα υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου πλαισίου.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτικός ο ουσιαστικός έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας. Αν μια αίτηση δανείου απορριφθεί, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τους λόγους της απόρριψης.

Τι περιλαμβάνει το πραγματικό επιτόκιο

Στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο περιλαμβάνεται όχι μόνο το επιτόκιο, αλλά και όλες οι πρόσθετες χρεώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα έξοδα φακέλου.

Με αυτή τη ρύθμιση, ο καταναλωτής θα έχει πιο καθαρή εικόνα για το πραγματικό κόστος της σύμβασης. Η διαφάνεια στο συνολικό κόστος αποτελεί βασικό στόχο της παρέμβασης.

Τι θα γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης

Το νομοσχέδιο εισάγει υποχρεώσεις για τους πιστωτές και στις περιπτώσεις καθυστερήσεων. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, θα πρέπει να τους προτείνονται λύσεις, όπως ρυθμίσεις ή αναδιάρθρωση οφειλών. Στόχος είναι να αποφεύγεται περαιτέρω επιβάρυνση και να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της οφειλής πριν προχωρήσουν διαδικασίες είσπραξης.

Mε πληροφορίες από το enikonomia