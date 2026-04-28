Τράπεζες: Έρχεται «κόφτης» στις χρεώσεις

Νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών με «κόφτη» στις τραπεζικές χρεώσεις προωθείται τον Μάιο, ενώ εξετάζεται παράταση στο πλαφόν τιμών και ενίσχυση ελέγχων στην αγορά.

Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο νέας νομοθετικής παρέμβασης, καθώς προωθείται ρύθμιση που στοχεύει στον περιορισμό των χρεώσεων προς τους πολίτες. Το σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα όρια, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά, με μέτρα που αφορούν τόσο την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα όσο και το κόστος βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, επιχειρώντας να περιορίσει τις πιέσεις στους καταναλωτές.

Έρχεται νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

Η διαδικασία για το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να ξεκινήσει εντός Μαΐου, με τη φάση της διαβούλευσης να αποτελεί το πρώτο βήμα πριν από την κατάθεσή του. Στόχος είναι να τεθεί ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας για τις τραπεζικές χρεώσεις.

Τα βασικά προβλήματα των καταναλωτών: Τράπεζες, δάνεια και στεγαστική πίεση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το βασικό μέτρο θα είναι η θέσπιση «κόφτη» στις επιβαρύνσεις, με ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. Το εύρος αυτό αντιστοιχεί στον μέσο όρο που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.

Παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία των τιμών στα καύσιμα, με έμφαση στο πετρέλαιο diesel. Όπως επισημάνθηκε, οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να συγκρατηθούν οι αυξήσεις.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μικρότερη αύξηση τιμών σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, γεγονός που αποδίδεται στα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό των ανατιμήσεων.

Σενάρια για παράταση στο πλαφόν τιμών

Στο τραπέζι βρίσκεται και η συνέχιση του πλαφόν στις τιμές βασικών προϊόντων, με στόχο τη διατήρηση της συγκράτησης του κόστους για τους καταναλωτές. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά κυρίως τα προϊόντα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ.

Η πιθανή παράταση συνδέεται με την ανάγκη διατήρησης των ισορροπιών στην αγορά, ώστε να αποφευχθούν νέες αυξήσεις που θα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Έλεγχοι και μέτρα στήριξης στην αγορά

Οι παρεμβάσεις συνοδεύονται από εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο την τήρηση των κανόνων και την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών. Οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται εκτεταμένοι και καλύπτουν ευρύ φάσμα της αγοράς.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση των μέτρων στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.

Τράπεζες: ΑΛΛΑΓΕΣ στις αναλήψεις