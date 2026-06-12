Βάσεις 2026: Τι αναμένεται να γίνει με Ιατρική και Νομική – Ποιά η τάση στις Πολυτεχνικές

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Οι πρώτες ενδείξεις από τις Πανελλήνιες 2026 δείχνουν ότι Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία, Οικονομία και Πληροφορική θα λειτουργήσουν ως βασικοί ρυθμιστές για την πορεία των φετινών βάσεων.

Βάσεις 2026 – Μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων εξετάσεων, η αγωνία των υποψηφίων μεταφέρεται πλέον στις βαθμολογίες και στις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής. Τα αρχικά στοιχεία από τη βαθμολόγηση δείχνουν ότι δεν αναμένονται μεγάλες ανατροπές, όμως ορισμένα μαθήματα φαίνεται πως θα επηρεάσουν καθοριστικά τις τελικές ισορροπίες.

Τα Αρχαία στο 1ο επιστημονικό πεδίο, τα Μαθηματικά στο 2ο, η Βιολογία στο 3ο και η Οικονομία μαζί με την Πληροφορική στο 4ο αναδεικνύονται σε μαθήματα-κλειδιά. Οι επιδόσεις σε αυτά εκτιμάται ότι θα καθορίσουν κυρίως τον αριθμό των υποψηφίων που θα καταφέρουν να φτάσουν σε πολύ υψηλές βαθμολογίες.

1ο πεδίο: Τα Αρχαία επηρεάζουν τις υψηλές βαθμολογίες

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα Αρχαία Ελληνικά φαίνεται πως δυσκόλεψαν σημαντικό μέρος των υποψηφίων. Το άγνωστο κείμενο αποτέλεσε το βασικό σημείο πίεσης, περιορίζοντας τις πιθανότητες για πολύ υψηλές επιδόσεις.

Αντίθετα, η Ιστορία και τα Λατινικά κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Η συνολική εικόνα δείχνει σταθερότητα για τις Νομικές και τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα τμήματα, με πιθανές μόνο οριακές αυξομειώσεις σε σχέση με πέρυσι.

2ο πεδίο: Τα Μαθηματικά κρίνουν τις πολυτεχνικές σχολές

Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

Στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, τα Μαθηματικά φαίνεται πως θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων. Παρότι τα πρώτα θέματα κρίθηκαν πιο προσιτά, το τέταρτο θέμα ανέβασε αισθητά τη δυσκολία.

Η Φυσική λειτούργησε περισσότερο εξισορροπητικά, ενώ η Χημεία χαρακτηρίστηκε απαιτητική, ιδίως στα τελευταία ερωτήματα. Παρά τις δυσκολίες, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα κινηθούν, σε γενικές γραμμές, κοντά στα περσινά επίπεδα.

3ο πεδίο: Η Βιολογία βάζει όριο στις άριστες επιδόσεις

Στις Επιστήμες Υγείας, η Βιολογία φαίνεται πως αποτέλεσε το πιο απαιτητικό μάθημα. Τα θέματα απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση της ύλης, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει τις κορυφαίες βαθμολογίες.

Δυσκολίες καταγράφηκαν και στη Χημεία, χωρίς όμως να προκύπτει μέχρι στιγμής εικόνα μεγάλης διαφοροποίησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι Ιατρικές Σχολές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κοντά στις περσινές βάσεις, με μικρές πιθανές μεταβολές.

Βάσεις 2026: Ποιές σχολές αναμένεται να έχουν πτώση και ποιές άνοδο – Ανάλυση ανά πεδίο

4ο πεδίο: Πιέσεις από Οικονομία και Πληροφορική

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου η Πληροφορική και η Αρχή Οικονομικής Θεωρίας εμφανίζονται πιο απαιτητικές σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Ιδιαίτερα στην Οικονομία, το Θέμα Γ δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους, καθώς απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια και σύνθετη οικονομική σκέψη. Σε συνδυασμό με τα απαιτητικά Μαθηματικά, η εικόνα αυτή μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αριστούχων σε τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης.

Πώς εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι βάσεις

Στο 1ο πεδίο, οι εκτιμήσεις δείχνουν σταθερότητα ή οριακή άνοδο στις Νομικές και στα υψηλόβαθμα τμήματα. Στο 2ο πεδίο, οι μεταβολές στις πολυτεχνικές και στις κορυφαίες σχολές αναμένεται να είναι πολύ μικρές.

Στο 3ο πεδίο, οι Ιατρικές Σχολές φαίνεται πως θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα. Στο 4ο πεδίο, αντίθετα, καταγράφονται αυξημένες πιθανότητες για ήπια πτώση σε αρκετά ανταγωνιστικά τμήματα, λόγω των επιδόσεων σε Οικονομία, Πληροφορική και Μαθηματικά.

Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες των Πανελληνίων εξετάσεων αναμένονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, με πιθανότερες ημερομηνίες την 25η ή την 26η Ιουνίου. Μέχρι τότε, οι εκτιμήσεις βασίζονται στις πρώτες ενδείξεις από τα βαθμολογικά κέντρα και στον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.

Τα ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πορεία των βάσεων θα προκύψουν μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Τότε θα φανεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο επηρέασαν τα απαιτητικά μαθήματα τις υψηλές βαθμολογίες και τις τελικές επιλογές στο μηχανογραφικό.